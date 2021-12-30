«В нашем фигурном катании культ личности Тутберидзе». Сильное интервью хореографа

Мнение Елены Матвеевой о «самом лицемерном чемпионате России » .

Часто разговоры со знающими людьми на прошедшем чемпионате России начинались так: «Выключи диктофон, и я тебе все скажу». Поэтому когда я услышал от знакомых, что высказаться хочет Елена Матвеева, конечно, был заинтригован. Матвеева несколько лет была старшим хореографом сборной СССР и России, работала с парами Моисеева/Миненков, Климова/Пономаренко, Анисина/Пейзера, с Ириной Слуцкой и Викторией Волчковой, а до карьеры в фигурном катании четверть века исполняла сольные партии в балете на сцене Большого театра. В общем, человек заслужил право на свое мнение. И оно очень откровенное и прямое.

Тарасова/Морозов необъективно третий номер

— Я очень надеялась, что этот чемпионат будет интересный, по-настоящему решающий, такого не было давно. Думала, будет честная борьба с настоящими результатами, я акцентирую внимание на слове «настоящий». Да, я смотрела по телевизору, не была на месте событий, это важная оговорка. Но, наверное, я много что сделала в фигурном катании и имею право на свое, особое мнение. Оказалось, это самый лицемерный чемпионат, который я видела в жизни. Честной борьбы не случилось.

— В чем это проявилось?

— Давайте начнем с позитива. Парное катание — весь мир может мечтать о таком количестве и качестве пар, которое есть у нас. И молодые, и совсем юные. Видна работа тренеров, хореографов, подбор музыки. Две молодые пары из Перми, особенно та, которая шла четвертой после короткой программы, — это наше будущее. Я даже не запомнила все имена, я абсолютно не заинтересована в чьем-то рекламировании.

— Артемьева/Назарычев.

— Да. Две пары Москвиной — я не знаю, даже и тренер, может, не знает, кто сейчас лучше, кто будет брать олимпийское золото. Все прекрасно! Кроме пары Тарасова/Морозов. Ну очень хорошая пара по данным, внешне. Но каждый раз что-то происходит, я уже устала от этого! То сальхов недокрутят, сейчас поддержка выпала. С кем бы они ни тренировались.

— Вам не показалось, что они могли и третье место уступить Павлюченко/Ходыкину?

— Так я к чему и веду! Эта пара вызывает у меня сомнения. Какие программы бы им ни ставили, кто бы с ними ни работал, идет сбой в одних и тех же элементах. Каждый год, почти каждый старт. Это необъективно третий номер, не может эта пара сейчас быть с бронзой. Они там сами разберутся, без нас, конечно. Но сколько можно ошибаться? Все время их на третье место натягивают.

Решать между Щербаковой и Туктамышевой надо после чемпионата Европы

— А что касается девочек... — после паузы продолжила хореограф.

— Уже страшно.

— А я не понимаю, зачем на взрослом чемпионате выступают дети, которые на Олимпиаду все равно не поедут? Зачем их сюда вытащили? Они же ничего не дают сборной. Это отбор на Олимпиаду!

— Чем вам не нравится аргумент про набор опыта больших соревнований? Обкатать молодежь.

— Согласна. Но они же таким образом не дают участвовать взрослым женщинам, прошедшим пубертат. У нас будет теперь всегда детвора соревноваться? По-моему, неправильно. Или вы делаете отборочный олимпийский турнир, или вытаскивайте таланты во всех возрастах, с 12 лет, и показывайте. Если это талант необыкновенный! Давайте покажем, какие у нас 11-летние кадры есть.

— Про юниорок понятно. Но ведь результаты у женщин вызвали даже больше споров, чем у пар. Щербакова действительно обыграла Туктамышеву на 15,5 балла?

— А между ними 15 баллов? (Пауза.) Ну что ж, если судьи решили, значит, им кажется, что Щербакова действительно сильнее на 15 баллов. А как нам, ценителям, любителям, профессионалам рассуждать?

— Я спросил у Анны как профессионала на пресс-конференции, она тоже сказала, что судьи решают, а ее работа — кататься. А судьи у нас нечасто комментируют результаты.

— А, это ваш вопрос был? Не знаю, что здесь говорить. Наверное, решить должен чемпионат Европы, раз Щербакова там выступает. После него надо думать, кого везти на Олимпиаду.

С такими судейскими решениями нашим танцам конец

— Команда Тутберидзе уже пишет, что все отобрались, недавно вышло видео в поддержку Щербаковой с заголовком «Курс на Пекин».

— А мы с чего начали — это самый лицемерный чемпионат, какой я видела. Это же лицемерие сплошное!

А танцы — это вообще что такое было? Что это было? Я в танцах долго работала и, наверное, очень много сделала. В танцах уж точно. Всякое видела. Судейство бывает объективное, субъективное. Но произошедшее совсем никуда не годится. Наверное, Этери Георгиевне надо заниматься одиночным, парным катанием. А танцы пускай уж она оставит в покое, даже если ее дочка там катается. По-моему, так. Куда мы идем? У нас танцы не развиваются. А вот с такими поступками, судейскими решениями конец нашим танцам. Я вам точно говорю.

— Мы сейчас про результат Дианы Дэвис и Глеба Смолкина?

— А про что еще? В этом году я много чего смотрела, изучала. Лучше программ, чем у Степановой и Букина, я не видела. Это лучший произвольный танец во всем сезоне. Я никакого отношения к этим тренерам и паре не имею, но есть мысль, идея, она доведена до абсолюта, выражена современно. К «Ромео и Джульетте» многие подступались, я делала показательный, много создавалось программ. Но это решение потрясающее совершенно! Качество исполнения на этом чемпионате — просто супер! Это посильнее даже нашей первой пары. Той, которая считается первой (Синицина/Кацалапов. — Прим. «СЭ»). И оригинальный танец тоже, безусловно, сильнее был исполнен. Без сучка без задоринки.

И когда видишь такое выступление, а следом видишь выступление пары Дэвис/Смолкин... Не знаю, они в глаза друг другу хоть посмотрели за прокат? Может, я что-то упустила через экран. Просто пропасть после Степановой и Букина.

— Вам ответят — так они им и проиграли. Вопрос же скорее в преимуществе над другими молодыми парами.

— Об этом я просто молчу. Потому что это безобразие. Они не выиграли ни одного этапа юниорского «Гран-при», они никогда не были чемпионами мира, они ни на одном взрослом этапе не были в призерах. По какому критерию судьи их поставили на второе место? Зал свистит, черт-те что вытворяет. Оттого, что оценки неправильные. Они очень высокие для данной пары и низкие для других. Какой-то детский танец... Мне бояться нечего. Если так продолжится, танцев у нас в стране не будет.

— Многие такое говорить опасаются.

— А чего мне бояться? Что мне кирпич Этери сбросит на голову? Я там не работаю, ни от кого не завишу, на зарплате ни у кого не сижу. Почему я не могу свое мнение сказать? Да, я очень уважаю Лизу Туктамышеву, не скрываю этого. За то, что она борется с этими девчушками, которые наотмашь бросаются в четверные. Да, не повезло ей, упала с тройного акселя в короткой программе. Но здесь вы судите по чемпионату России. А почему Щербакову вы судите по чемпионату мира, на котором она стала победительницей? Вы вот задайте такой вопрос федерации.

— Пытаемся. Давайте еще скажем про включение в сборную Семененко вместо Мозалева, который взял бронзу на чемпионате. А то нам напишут про двойные стандарты.

— Для кого-то просто не существует правил отбора.

— Но по правилам третье место определяет голосованием тренерский совет.

— Понимаю. Но есть и общие законы, которые выше правил, — законы справедливости. И они нарушены. Для кого-то они есть, для других — нет. Кто занимает третье место, тот и должен ехать, окей. Но вы же так поступили с Туктамышевой, вообще никуда ее не берете, а отшвыриваете — мол, ну подумаешь, ерунда, какая-то Лиза, чемпионка мира. А ведь она классно каталась весь сезон, и не один, а несколько! Что же вы не взяли это в расчет? А мальчиков поменяли, и у вас все нормально, сходится. Тут закон есть, а там не нужен.

Я подготовила Климову и Пономаренко к одной Олимпиаде, Анисину с Пейзера к другой. Нет, это что такое? Наверное, что-то в фигурном катании я понимаю. Я и в одиночном катании со Слуцкой работала и подняла ее оценку с 5,3 до 6,0, когда она стала чемпионкой России. Помню, за что, что тогда принималось, а что нет. Сейчас мы превратили женское одиночное катание в фигурные прыгалки! Четверные прыгалки. Это не фигурное катание, нет. Мы уже забыли, что это такое. Не сделал четверной — ты никто. Да, у Валиевой, слава богу, есть симбиоз разных навыков. Так же у Щербаковой это... было. Но я не знаю, куда мы придем по этому пути. Одни прыжки ценятся и все. Может, пятерные кто-то запрыгает. Тогда не называйте это фигурным катанием, его здесь нет.

Всем уже ясно, что для Тутберидзе главное — дочка, ее подопечные — потом

— Вы сказали, что уважаете Туктамышеву. А Этери Тутберидзе вы уважаете? Можете отношение к ней сформулировать?

— Очень уважаю этого тренера, безусловно. За ее характер, жесткую натуру. Она может соединить вокруг себя сильную группу людей, которые много делают помимо нее. Но она хорошо их собирает. Она выдающийся тренер, как это не принимать? Я это признаю.

Но в правильный ли путь она нас позвала? Верно ли мы за ней пошли? Не уверена. Я желаю здоровья ей, всей ее группе, всем девочкам, чтобы они были здоровы и без травм. Но неминуемые бывают вещи. Пубертатный период, который мало кто может пережить, уйти в тень и потом из нее выйти. И в возрасте, когда становишься женщиной, продолжать кататься. Нельзя же все время смотреть на бестелесных, плоских девочек. Когда уже будет женственное катание? Валиева тоже выросла, она превращается в девушку. Поживем — увидим. Не понимаю, как дальше будет развиваться ситуация.

— Предлагаю не обсуждать тела, а посмотреть на другое измерение — ведь усиливается монополизм одной группы. Пары в ней есть, на танцы, как многие считают, повлияли родственные связи. Все виды собираются в руках одной группы — Тутберидзе.

— Не группы, а одного человека! У этой личности. Потому что эта группа имеет влияние в парном, одиночном катании, но какое отношение она имеет к танцам? Родственное отношение, потому там дочка ее. И из-за этого страдают другие пары. Которые очень одаренные. Что, Худайбердиева/Базин были хуже? Оригинальнейшая постановка! Морозов/Багин были хуже? Они красивые, статные, прекрасная программа, дотянутые ноги, шикарные поддержки. Римский-Корсаков, «Шахерезада»! Мысль есть, все закончено. Не надо всем завязывать глаза! У меня просто нет слов по поводу того, что сделали на этом чемпионате. Федерация, тренерский совет, судьи. Кто этим всем проруководил? Кто-то же это сделал.

У Этери очень большой авторитет сейчас в фигурном катании. Но нельзя же этим до такой степени пользоваться! Ну подожди ты немножко. Пока твоя родная пара наберет высоких мест, программ, чтобы рост шел на наших глазах. Как он был у всех олимпийских чемпионов! Они шли долгим путем через программы, смену стилей иногда. Сколько же приходилось пройти, чтобы добраться до этой олимпийской медали! А завтра она (Дэвис. — Прим. «СЭ») попадет в команду и станет олимпийской чемпионкой в составе сборной.

— Не исключено.

— Да. Видите, и будет у Этери Тутберидзе еще и дочка олимпийской чемпионкой.

— В фигурном катании есть культ личности Тутберидзе?

— Да. Повторюсь: она очень многого заслуживает, она прекрасный тренер и показала нам, что можно сделать в женском одиночном катании. Она поразила мир. Но не надо творить культ ее личности! Он практически уже сделан. И не она сама его делает, многие люди вокруг его создают. Можете назвать это культом личности, да, я не побоюсь этого словосочетания. Два дня во время чемпионата России нам показывают, как она плачет, что говорит про всех, по Первому каналу в «Пусть говорят». Все время показывают дочку. И всем уже ясно: для нее главное — дочка, а девочки потом. Потому что девочки уже сделаны. Там конвейер пошел, он штампует. И чем это закончится — неизвестно.