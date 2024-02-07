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Фигурное катание

7 февраля, 19:48

Двоеглазова — о возрастном цензе: «Не мне решать, но хотелось бы выступать во взрослых»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Алиса Двоеглазова после выступления в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске высказалась насчет нового возрастного ценза в одиночном катании.

«Конечно, не мне решать, но, честно, хотелось бы уже кататься во взрослых. Однако правила есть правила… Мне будет 16 лет, но я родилась во второй половине года, так что не знаю, допустят меня или нет. А что нам делать с новыми правилами? Мы тренируемся, учим новые элементы, совершенствуемся. Все остальное на последнем месте.

Но также я понимаю, что век спортсменов не так долог… Поэтому надо работать, особо не обращаю внимания на новости. Мне хочется передавать полностью образ в своих программах, своими выступлениями радовать, не только элементами. Судьям интересно смотреть не только на прыжки, но и на вращения, эмоции спортсмена», — сказала Двоеглазова.

По сумме двух программ Двоеглазова набрала 231,33 балла и заняла второе место.

Международный союз конькобежцев (ISU) поднимет в следующем сезоне возрастной ценз до 17 лет. В России в текущем сезоне допускают к взрослым стартам с 14 лет, при том что на международном уровне — с 16 лет.

Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
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