Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Бетина Попова: «Произвольные программы женщин не жизнерадостны. Дело тут не в девушках, а в постановщике»

16:35
Теги:

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» высказалась о постановках российских фигуристок.

— Иногда складывается ощущение, когда я смотрю произвольную программу женщин, что одна начала, и вот эта произвольная программа длится все соревнования. Есть определенная тенденция в стиле, и она не жизнерадостная.

— Коллеги в редакции говорят, с Лизой можно и «по пиву», и пошутить, она живая. Остальные девушки серьезнее.

— Дело даже не в самих девушках, а в постановщике. У той же Ани [Щербаковой] есть возможность быть и танцевальнее, и более веселой. Если мы посмотрим TikTok девчонок, можно сказать, что с ними можно не по пиву, но по вкусному лимонаду точно.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=PT7VblAr5ow

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
10 самых вкусных вторых блюд на Новый год
Мать замерзшего насмерть в Дубне мальчика показала его комнату
7
2
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры