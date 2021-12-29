Бетина Попова: «Произвольные программы женщин не жизнерадостны. Дело тут не в девушках, а в постановщике»
Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» высказалась о постановках российских фигуристок.
— Иногда складывается ощущение, когда я смотрю произвольную программу женщин, что одна начала, и вот эта произвольная программа длится все соревнования. Есть определенная тенденция в стиле, и она не жизнерадостная.
— Коллеги в редакции говорят, с Лизой можно и «по пиву», и пошутить, она живая. Остальные девушки серьезнее.
— Дело даже не в самих девушках, а в постановщике. У той же Ани [Щербаковой] есть возможность быть и танцевальнее, и более веселой. Если мы посмотрим TikTok девчонок, можно сказать, что с ними можно не по пиву, но по вкусному лимонаду точно.
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