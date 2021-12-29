Live об итогах ЧР по фигурному катанию с Поповой и Ходыкином! Начало — в 13:30
13:10
29 декабря в 13:30 на новом YouTube-канале «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» мы обсудим итоги чемпионата России с фигуристкой и хореографом Бетиной Поповой и запасным фигуристом олимпийской сборной России Денисом Ходыкиным. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.
Среди тем обсуждения:
— результаты чемпионата — все ли по делу?
— судейские моменты на турнире;
— состав сборной на чемпионат Европы.
Подключайтесь и пишите свои комментарии и предложения тем для обсуждения в чате трансляции!
Также мы подведем итоги розыгрыша билетов на шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
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