29 декабря в 13:30 на новом YouTube-канале «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» мы обсудим итоги чемпионата России с фигуристкой и хореографом Бетиной Поповой и запасным фигуристом олимпийской сборной России Денисом Ходыкиным. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

Среди тем обсуждения:

— результаты чемпионата — все ли по делу?

— судейские моменты на турнире;

— состав сборной на чемпионат Европы.

Подключайтесь и пишите свои комментарии и предложения тем для обсуждения в чате трансляции!

Также мы подведем итоги розыгрыша билетов на шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».