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Live об итогах ЧР по фигурному катанию с Поповой и Ходыкином! Начало — в 13:30

13:10
Live об итогах ЧР по фигурному катанию с Поповой и Ходыкином! Начало — в 13:30. Фото «СЭ»
Live об итогах ЧР по фигурному катанию с Поповой и Ходыкином! Начало — в 13:30. Фото «СЭ»
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29 декабря в 13:30 на новом YouTube-канале «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» мы обсудим итоги чемпионата России с фигуристкой и хореографом Бетиной Поповой и запасным фигуристом олимпийской сборной России Денисом Ходыкиным. Ведущий — Дмитрий Кузнецов.

Среди тем обсуждения:

— результаты чемпионата — все ли по делу?

— судейские моменты на турнире;

— состав сборной на чемпионат Европы.

Подключайтесь и пишите свои комментарии и предложения тем для обсуждения в чате трансляции!

Также мы подведем итоги розыгрыша билетов на шоу Евгения Плющенко «Щелкунчик».

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Дмитрий Кузнецов все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры