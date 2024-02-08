Фигуристка Чернышова рассказала, что от нее ушел партнер из-за нового возрастного ценза

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик прокомментировали свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске, а также высказались о новых возрастных ограничениях в фигурном катании.

Со следующего сезона на внутренние российские старты по взрослым будут допускать только с 16 лет, на международном уровне — с 17.

«Конечно, довольны всем, кроме выброса. Мы готовились долго. Некоторые пары, может, не справились с эмоциями. Мне кажется, они могли лучше. Мы конкурируем сами с собой. Мы слушаем наших тренеров и работаем. И здесь видим результат этой работы.

Если бы заняли не первое место, сильно бы изменило впечатление? Вообще никак. Есть куда стремиться дальше, у нас не гонка за место, больше чистые прокаты интересует, нам нравится фигурное катание.

Правила переходить во взрослые не позволяют, так что у нас еще далеко не последний сезон. Каждый год на год еще планку поднимают, так что дорастем, наверное, до того момента, когда Насте будет уже 18...» — сказал Вильчик.

«Элементы умеют делать все, но, кто собирается, тот выигрывает. Конкуренция ощущалась. Тренируемся. Мы же не замечаем, что мы прибавляем, по результату уже видим. Если нас превзошел другой дуэт, значит, они были лучше. Редко ссоримся, понимаем друг друга. Переходить во взрослые пока не можем, я еще маленькая. Наверное, новый возрастной ценз еще больше бьет по парному катанию, ведь я из-за этого разошлась с предыдущим партнером», — добавила Чернышова.

По сумме двух прокатов Чернышова и Вильчик набрали 194,41 балла и заняли первое место.