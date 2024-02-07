Чернышова и Вильчик лидируют после короткой программы на первенстве России среди юниоров
Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик стали победителями короткой программы среди пар на юниорском первенстве России в Саранске.
Фигуристы набрали 69,06 балла.
Второе место заняла пара Варвара Медведева и Павел Астахов — 66,14 балла. Третьими стали Влада Селиванова и Виктор Потапов — 63,09 балла.
Произвольная программа пройдет 8 февраля.
Ученики Тутберидзе сделали победный дубль в Саранске. Но сама Этери на первенство страны не приехала
Первенство России среди юниоров-2024
Саранск
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик — 69,06
2. Варвара Медведева — Павел Астахов — 66,14
3. Влада Селиванова — Виктор Потапов — 63,09
4. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 60,63
5. Валерия Ходыкина — Алексей Белкин — 59,98
Новости