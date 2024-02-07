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7 февраля, 21:57

Чернышова и Вильчик лидируют после короткой программы на первенстве России среди юниоров

Руслан Минаев
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Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик стали победителями короткой программы среди пар на юниорском первенстве России в Саранске.

Фигуристы набрали 69,06 балла.

Второе место заняла пара Варвара Медведева и Павел Астахов — 66,14 балла. Третьими стали Влада Селиванова и Виктор Потапов — 63,09 балла.

Произвольная программа пройдет 8 февраля.

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Первенство России среди юниоров-2024

Саранск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Чернышова — Владислав Вильчик — 69,06

2. Варвара Медведева — Павел Астахов — 66,14

3. Влада Селиванова — Виктор Потапов — 63,09

4. Вероника Меренкова — Даниль Галимов — 60,63

5. Валерия Ходыкина — Алексей Белкин — 59,98

Фигурное катание
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