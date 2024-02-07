Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

7 февраля, 19:53

Двоеглазова — о группе Тутберидзе: «Чтобы вписаться, нужен сильный характер. Будешь жалеть себя, зачем вообще что-то делать?»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алиса Двоеглазова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Фигуристка Алиса Двоеглазова после выступления в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске рассказала о том, как влиться в коллектив Этери Тутберидзе.

«Как вписаться в команду «Хрустального»? Чтобы вписаться в нашу группу, нужно чувство юмора и сильный характер. Если все будут жалеть тебя, сам себя будешь жалеть, зачем тогда вообще что-то делать. Надо работать», — сказала Двоеглазова.

По сумме двух программ Двоеглазова набрала 231,33 балла и заняла второе место. Победила ее одноклубница Маргарита Базылюк (245,19). 

Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
Этери Тутберидзе
0
Читайте также
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РУСАДА не нашло нарушений в действиях окружения тренерского штаба Тутберидзе

Фигуристка Базылюк — о пубертате: «Пока я маленькая прыгаю, вырасту, надеюсь тоже буду прыгать»
Новости
RSS RSS
Все новости