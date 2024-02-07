Двоеглазова — о группе Тутберидзе: «Чтобы вписаться, нужен сильный характер. Будешь жалеть себя, зачем вообще что-то делать?»

Фигуристка Алиса Двоеглазова после выступления в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске рассказала о том, как влиться в коллектив Этери Тутберидзе.

«Как вписаться в команду «Хрустального»? Чтобы вписаться в нашу группу, нужно чувство юмора и сильный характер. Если все будут жалеть тебя, сам себя будешь жалеть, зачем тогда вообще что-то делать. Надо работать», — сказала Двоеглазова.

По сумме двух программ Двоеглазова набрала 231,33 балла и заняла второе место. Победила ее одноклубница Маргарита Базылюк (245,19).