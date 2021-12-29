Хореограф «Хрустального» Железняков ответил Плющенко на критику Анны Щербаковой

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, прокомментировал «СЭ» слова Евгения Плющенко об оценках российской фигуристки Анны Щербаковой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Ранее Плющенко заявил, что «весь мир не может понять», почему Щербакова получила высокие баллы в короткой и произвольной программах. Среди прочего тренера возмутило, что фигуристка заработала 9,75 балла в компонентах программы.

«Тем людям, которые начинают разводить всю эту канитель: возьмите правила, возьмите таблицы и все посчитайте четко. Все можно подсчитать, а не просто на эмоциях рассказывать, что кто-то лучше кого-то. А то говорят, что Щербакова завалила квад... Но то, что Елизавета Туктамышева завалила аксель — это не считается, что ли? Это высказывания в пользу бедных, поэтому давайте логически рассуждать и уметь считать. Плющенко считает, что был завышен балл в компонентах? Я считаю, что это не так. Она каталась очень компонентно, эта оценка не завышена», — сказал Железняков «СЭ».

На чемпионате России по фигурному катанию бронзу завоевала Анна Щербакова, набравшая 239,56 балла. Сделавшие элементы ультра-си Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Софья Муравьева и Елизавета Туктамышева проиграли ей от 6 до 15 баллов.