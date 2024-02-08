Фигурист Махноносов посвятил победу на первенстве России своей покойной бабушке

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов прокомментировали свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«В нашей любимой Мордовии. Насколько неожиданным стал результат? Это ни в коем случае не сюрприз, мы закономерно усовершенствовали все аспекты катания, вкладывались в эмоции, в ответственность, пожинаем плоды. Какая работа стоит за этими баллами? За этим стоит море пота, много слез, много часов, проведенных на льду, в зале, на хореографии, на ОФП. Долгого и интересного. Что дальше? Мне сложно представить, как мы останемся в юниорах (улыбается). Скидываем юниорские хитиновые покровы и идем во взрослые.

Попадание на Кубок Первого канала? Если это будет реализовано в танцах, мы будем безумно рады, если получится поучаствовать. Эту победу мы хотели бы посвятить моей ныне покойной бабушке Анне Ильиничне, этот человек нас очень любил, она всегда смотрела наши соревнования, к сожалению, покинула наш мир. Спасибо ей за все», — сказал Махноносов.

«Что для нас значит эта золотая медаль? Это один этап нашего пути совместного пути. Присутствует усталость, конечно же. Мы много готовились, очень рады. Это наше пятое первенство России, три из которых мы откатали в Саранске. Наконец-таки добрались до вершины. Мы должны переходить во взрослые, будем стараться и работать. Как будем переживать этот переходный период? Я думаю, тренеры смогут направить нас на верный путь», — добавила Рыбакова.

По сумме двух прокатов они набрали 186,40 балла и заняли первое место.