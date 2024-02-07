Фигурист Тутберидзе Федотов признался, что у него нет железных нервов

Фигурист Арсений Федотов, который тренируется в группе Этери Тутберидзе, поделился эмоциями после победы на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Думал, что будет больше эмоций от победы, может, не до конца пока осознал, что произошло. Осознанно сегодня шли на четверной лутц, может, со стороны выглядело не сильно лучше, чем на Кубке Первого канала, но сейчас я уже лучше чувствовал этот прыжок.

Пока что нужно выкатать этот набор, а уже потом думать, что делать дальше. Видел прокат Льва Лазарева, но он меня не сбил. Я по-своему настраивался на результат, главным было сделать свое. Отключаю голову перед прокатом — для меня это главное. Разминка помогает и физически, и психологически. Слышал, как кричали перед прокатом, это помогло сбавить волнение.

Думаю, что мне не хватает пока опыта на соревнованиях, только со стороны кажется, что у меня железные нервы. Сюда я приезжал уже с каким-то все-таки статусом, что добавляло ответственности и волнения. Пока не разбирал элементы отдельно, но доволен, что после падения собрался и дальше все сделал. Я счастлив по-настоящему, когда делюсь радостью со своим близким человеком», — сказал Федотов.

Федотов по сумме двух программ набрал 269,04 балла и занял первое место.