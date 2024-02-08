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8 февраля, 16:28

Фигуристы Коломенская и Фролов не смогли поверить в медаль первенства России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристы Анна Коломенская и Артем Фролов прокомментировали свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Что чувствовали, когда так долго ждали оценки? Было очень волнительно, потому что когда так долго сидишь, кажется, что уже все. Плюс разница была очень маленькая после ритм-танца, мы не думали, если честно, что будем вторыми, мы очень рады.

Довольны ли тем путем, который прошли по юниорам? Я думаю, что да. Ровно два года назад мы приехали на свое первое первенство и были тут 13-ми. Я думаю, что мы проделали большую работу. Хочется сказать огромное спасибо тренерам за то, что тогда в нас поверили и работали с нами. Мы долго шли к этому результату. Многие пары вставали в пару и у них сразу что-то получалось на более высокие места. У нас много сложностей было», — сказала Коломенская.

«Тяжело слова подобрать. Очень долго шли к этому. Даже вспомнить мое одиночное в прошлом, всегда мечтал попасть на пьедестал. И спустя долгое время… Последний сезон по юниорам, я считаю, это хороший результат. Тяжело поверить», — добавил Фролов.

По сумме двух прокатов они набрали 180,70 балла и заняли второе место.

Фигурное катание
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