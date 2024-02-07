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Фигурное катание

7 февраля, 17:43

Фигуристка Понтелеенко назвала своими кумирами Ханю и Валиеву

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Надежда Понтелеенко прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и рассказала о спортсменах, на которых старается ориентироваться.

«Я не очень довольна выступлением, потому что у меня первый прыжок не получился. Нужно было увереннее катить, быстрее ехать, особенно во второй половине. Страшно ли тренировать четверные элементы? Нет, не страшно. Если ты в прыжке понимаешь, что ты вот так вот боком летишь и сейчас упадешь пол-оборота, то это страшно, а так нет.

Влад Дикиджи помогает нашей группе иногда. Если что-то не так идет, он может поддержать как товарищ. Иногда, когда Олега Станиславовича по обстоятельствам не было, Влад помогал тоже, советовал что-то. Я думаю, из него получится хороший тренер.

Кумиры в фигурном катании? Я считаю, что в жизни не должно быть кумиров. Но мне нравятся Нэйтан Чен, Юдзуру Ханю. Из женщин все: и Камила Валиева, и Александра Трусова, и Аня Щербакова — каждая по-своему хороша», — сказала Потнелеенко.

По сумме двух программ она набрала 188,02 балла и не попала на пьедестал почета.

Фигурное катание
Камила Валиева
Юдзуру Ханю
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