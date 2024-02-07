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7 февраля, 19:56

Фигуристка Базылюк — о пубертате: «Пока я маленькая прыгаю, вырасту, надеюсь тоже буду прыгать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Фигуристка Маргарита Базылюк прокомментировала свое выступление на первенстве России среди юниоров в Саранске и поделилась мнением о пубертатном периоде.

Базылюк набрала 245,19 балла и заняла первое место.

«Тридцать минут ходила по коридору, максимально старалась расслабиться… Наверное удалось. Не знаю, пока что я маленькая и я прыгаю. Вырасту и надеюсь тоже буду прыгать… У всех наступает такой момент сложный, пубертат и его надо прожить… Раз все уже есть, прыжки есть, надеюсь получится их сохранить. В плане питания позволяю себе каждый день все, что хочу.

Медаль для меня не имеет значения. Нужно было откатать программу, а дальше по местам судьи должны были решать, какой я стану. Чистые прокаты важнее всего. На стартах меня подбадривают тренеры и родственники, помогает характер.

На чемпионате по прыжкам я занималась своим любимым делом, прыгала, а тут надо было собрать всю программу, отвращаться, передать эмоции, ну и отпрыгать. По новым элементам я пока не знаю о своих планах, для меня хореография сложнее, чем прыжки», — сказала Базылюк.

Базылюк на текущий момент 12 лет. По правилам ISU на международных турнирах она сможет выступать только через пять лет.

Фигурное катание
Маргарита Базылюк
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