Туктамышева взяла новый рубеж. Чемпионке мира и Европы исполняется 25 лет

17 декабря — за неделю до старта чемпионата России — празднует день рождения самая опытная звезда российского фигурного катания.

В женском одиночном катании сейчас достаточно сложно выделиться. Нужно прыгать четверные, демонстрировать шикарные вращения и идеальное скольжение. Но Елизавета Туктамышева выделяется и без всего этого. Она сейчас — единственная по-настоящему взрослая фигуристка, которая держится в топе. Она — пример для подражания, по ее стопам могут пойти и другие спортсменки, например, Алена Косторная, которая практически лишилась шансов попасть на Олимпиаду. И она — уникальна.

17 декабря Туктамышевой исполняется 25. И она уже вписала себя в историю фигурного катания.

Претендует на Олимпиаду в 25 лет

Елизавета Туктамышева в свои солидные (по меркам российского фигурного катания) является одной из реальных претенденток на место в олимпийской сборной России на Играх в Пекине. И для нашей страны — это уникальный случай. Сотникова выиграла ОИ в 18, Загитова — в 15. После игр они совсем недолгое время продолжали соревноваться.

Лиза же в свои 25 продолжает соревноваться и при этом — совершенствоваться. Она собирается прыгнуть четверной на соревнованиях, а также в текущем сезоне сильно прибавила во второй оценке. «Невозможно не заметить, как Лиза усложняет переходы в программах, больше обкатывает арену», — рассказала подруга Туктамышевой Бетина Попова в интервью «СЭ».

Елизавета уже показывала четверной тулуп на тренировках. У нее достаточно стабильный тройной аксель. А еще она учит четверной лутц, о чем фигуристка в мае 2021 года рассказала в интервью «СЭ». И самое главное — если ранее казалось, что Туктамышеву засуживали, то теперь — все иначе.

Год назад на этапе Кубка России Лиза, чисто исполнившая тройной аксель в прокате, заняла третье место вслед за Дарьей Усачевой и Анной Щербаковой. Тогда Евгений Плющенко, который всю карьеру тренировался у Алексея Мишина, поддержал Туктамышеву постом в Instagram, выразив недоумение по поводу ее баллов.

В текущем же сезоне фигуристка уже неоднократно набирала 80 баллов в короткой программе. Да и в принципе получает лучшие баллы в карьере. А сезон-то продолжается.

Привлекает в фигурное катание эстетикой

Несколько лет назад Туктамышева наделала шуму своим мощным показательным номером в образе стюардессы под хит Бритни Спирс Toxic. Да, тот самый, в котором она к концу программы остается в одном бюстгальтере. Мнения тогда разделились — кто-то обвинил фигуристку в пошлости, а кто-то выражал слова восхищения. Но здесь важно другое.

После этого номера о ней услышали все. Номер посмотрели те, кто не смотрит фигурное катание. Ее имя знают все — даже те, кто смотрит Олимпиаду раз в четыре года — и ее Туктамышеву, разумеется, не видел. И это важно.

Мнения могут быть разными, но то, что эпатажные номера Туктамышевой — яркие и привлекающие внимание — факт. Ей это самой нравится — тоже факт. А кто будет против посмотреть на красивую девушку, которая еще и классно катается? Этим всем фигуристка делает большую услугу фигурному катанию как виду спорта, помимо всех своих спортивных достижений.

Люди могут не знать Камилу Валиеву, не помнить историю Алины Загитовой или Евгении Медведевой. Но про номер Туктамышевой точно слышали все. И это хорошо.

К тому же фигуристка продолжает радовать публику и доставлять эстетическое удовольствие своими номерами. Была очень чувственная показательная программа в красивом зеленом платье под композицию Леди Гаги «Shallow». А в этом сезоне Елизавета, цитируя ее саму, вновь возвращает мужчин в фигурное катание своей постановкой «Мулен Руж».

Первая взрослая «квадристка»

И все же хочется немного о спортивных достижениях. Выучить четверной прыжок в почти 24 года (на тот момент) — это что-то невообразимое. Интернет в ноябре 2019 года взорвал известный в мире фигурного катания агент Ари Закарян, когда выложил ролик с удачной попыткой четверного тулупа в исполнении Туктамышевой.

— Это просто потрясающая женщина, — написала в Twitter французская фигуристка Маэ Беренис Мейте.

— Вот это сюрпрайз! Лизок, это огонь! Кто сказал «на пенсию». Карл, это 4 тулуп, — написала в Instagram Ирина Слуцкая.

И это только малая часть восхищений. Потом была пандемия, болезни. Поэтому на соревнованиях Елизавете четверной пока не покорился, кроме единственной попытки на чемпионате России. Прыгнет ли она его? Время покажет. Но Туктамышева и ее четверной — уже уникальны. Далеко не каждая фигуристка в ее возрасте продолжает кататься, а что самое главное — держаться в топе и навязывать борьбу более молодым соперницам.

В декабре у Лизы важнейшее испытание — чемпионат России в Санкт-Петербурге. И что бы там не случилось — она для себя уже победила. А для всех остальных — она необыкновенная и уникальная фигуристка, которая прочно вошла в историю фигурного катания. Помимо многочисленных медалей и побед у нее есть уникальный стиль, яркий узнаваемый образ и бремя возрастной фигуристки, которое ее, кстати, не тяготит, а вдохновляет. И не только ее.

«СЭ» поздравляет Елизавету с 25-летием и желает успехов во всем!