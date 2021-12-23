«Система Тутберидзе работает как швейцарские часы. Возрастной ценз ничего не изменит». Откровенное интервью хореографа «Хрустального»

Алексей Железняков напалмом прошелся по всем темам.

Гостем нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» стал хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков. В преддверии чемпионата России мы поговорили о подготовке фигуристок «Хрустального», противостоянии с командой Евгения Плющенко в Instagram и современной хореографии.

Взрослые девочки не рассказывают о своих травмах, думают, подлечатся потом

— Алексей, какие у вас ожидания от чемпионата России?

— Двоякие — и печальные, и выжидательные. Мне безумно обидно, что некоторые наши девочки вылетели из борьбы. Хотелось, чтобы они все выступили и у всех был шанс. Травмы во всех группах случаются, просто группа Тутберидзе на виду.

— Вы даже говорили, что Дарья Усачева может быть сама виновата в своей травме. Она в 15 лет должна все контролировать?

— Фанаты фигурного катания любят выдернуть из контекста фразу.

— Журналисты тоже.

— Да (смеется). Мне пишут потом в сообщениях: ах, значит, у вас только спортсмены виноваты, а вы в белом пальто? Нет, виноваты все. Но когда я становился солистом в различных ансамблях, у меня было развито безумное чувство лидерства. И у тебя много где болит, хрустит колено, но ты не подойдешь и не попросишь об отдыхе, потому что потеряешь сольную партию. Я даже вижу это у малявочек. Они уже боятся, что Маня слева или Люся справа их обойдут, и поэтому утаивают травмы. Обычно я стараюсь вытащить клещами эту информацию, если вижу на занятиях что-то не то. И взрослые девочки тоже рвутся вперед, не рассказывают о травмах, думают, что потом подлечатся. Это не единичная ситуация, их миллион, за 15 лет я насмотрелся таких везде. Может быть, с Усачевой было так, но не берусь утверждать, я не все время на льду.

— Как состояние у Саши Трусовой? Она ходила на занятия перед чемпионатом России?

— Она ходит, работает, да. Могу успокоить болельщиков — с ней все хорошо. А как она себя покажет на старте — не могу сказать, одному богу известно. Что-то обещать я вам не могу, меня же потом и затравят.

Даже когда девочки травмируются, они все равно ходят в танцевальный зал, тренируются, чтобы не потерять форму. В таком возрасте если не тратишь привычное число калорий, тебя начинает распирать. Так что спортсмены стараются не выпадать из процесса. А травмы обусловлены четверными и конкуренцией. Все понимают, что следующий олимпийский сезон будет не у всех.

— А в отсутствие Тутберидзе, Глейхенгауза и Дудакова кто за главного в «Хрустальном»? Вы?

— Нет, я вообще подвальный тролль, ко мне приходят вниз в зал, и мы начинаем наши танцы. Сейчас за старшего в отсутствие нашего великого триумвирата остается Георгий Похилюк, он также наш бывший ученик. Этери работает на перспективу и постепенно подтягивает молодых тренеров.

— Сергея Розанова не хватает?

— Что было, то прошло, друг мой. Сергея пригласить заново? Думаю, для Этери Георгиевны это закрытая тема.

Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Как-то раз поссорились с Тутберидзе. На два месяца я отошел от работы

— «Хрустальный» сейчас лучшая школа в мире?

— В женском одиночном — да.

— А почему с парнями не получается?

— У меня два варианта. Первый — нет яиц. Так, кажется, говорил Траньков. Парни рафинированные, нет стержня. Мы, когда в детстве за девок дрались, его чувствовали. Я не призываю никого драться, но у этого поколения все есть, гаджеты, столько соблазнов. Многим просто не нужно.

Второй — очень сложно разорваться и на мальчиков, и на девочек. Если бы отодвинули девочек и взяли бы конкретно нескольких классных талантливых мужиков и начали бы их «бомбить», все усилия пустили бы туда, то тоже некислый результат получился бы. Система Тутберидзе — как швейцарские часы.

— Вас она подстегивает, «бомбит»?

— Она меня подстегивала вначале, учила, толкала, это правильно, нужно было постичь специфику мира фигурного катания. Мы даже ругались с ней, я же товарищ с характером. Потом как в семье — все наладилось. Она отпустила ситуацию, сказала — вот зал, твоя вотчина, работай. Мы вообще познакомились благодаря судьбе, у звукорежиссера Билана сын занимался на катке у Этери. Провел урок, ей понравилось, а я человек авантюрный, мне предложили поработать, я ответил — давай.

— У многих учениц «Хрустального» есть истории о том, как их выгоняли или они уходили из группы. У вас до такого не доходило?

— Была ситуация, что я отошел на пару месяцев от работы, мы немного поссорились на почве взглядов на работу. Но потом как-то раз встретились в коридоре, шли друг другу навстречу, начали улыбаться... Поздоровались, она сказала: «Хватит фигней заниматься, дуться, давай по-человечески работать». Время притирки.

Алексей Железняков и Этери Тутберидзе. Фото ВКонтакте

Ближе к Олимпиаде начнется такое, что все на ушах стоять будут

— В соцсетях вы всегда стоите горой за «Хрустальный» и чуть ли не главный спикер с этой стороны. Может, вас наделили такими полномочиями?

— Полная глупость. Я просто импульсивный человек, не терплю несправедливости и когда задевают близких, друзей. Если звонит корреспондент, я отвечаю честно. И понеслось оно по трубам! Этери Георгиевна — сдержанный человек, она не любит общаться. Но я говорю сугубо свое мнение, оно может отличаться от мнения Дудакова, Лайшева и даже Тутберидзе. Да, я бомблю. Могу пожалеть потом об этом, зачем я ляпнул. Но сделанного не воротишь.

— А Этери Георгиевна может вам сказать «хватит»?

— Был такой разговор, когда развивался конфликт с известным штабом. Она говорила: «Леш, эти все бодания — бесполезно, бред и ерунда, не лезь». Но никогда мне не говорили — сидеть, молчать. У нас в «Хрустальном» уважают друг друга.

— В прошлом году рейтинги фигурного катания были выше, обстановка горячее. Мне кажется, многие уже соскучились по вашим вызовам на дуэль Плющенко. Почему все схлынуло и как до этого вообще дошло?

— Нужно снова порвать тельняшку и снова в бой? (Смеется.) Да погнали. Как дошло — вы и сами понимаете, не хочу ворошить эту копну сена. Но ты не спеши, сейчас такое начнется ближе к Олимпиаде! Все на ушах стоять будут. И кто-нибудь маслица обязательно подольет, уверен.

— Какой был самый неадекватный, странный хейт в вашу сторону?

— Приходит на ум одна история. В момент, когда шли все эти перепалки из-за переходов девочек, откуда ни возьмись появляется безумный блогер, которую я знать не знаю. Хотя блогером ее язык не поворачивается назвать, это трэш и помойка. И она после ролика с танцем с дочерью обвинила меня в педофилии. Если бы этот человек попался мне во время просмотра, не знаю, что бы я сделал. На Западе ее бы легко засудили, а у нас можно сказать, что это личное мнение, и за такие страшные вещи ничего не будет. Но сложилось полное впечатление, что это заказуха. Это тоже мое личное оценочное мнение. Это наложилось на конфронтацию с конкурирующим лагерем. Пошли взломы наших девочек, активизировались боты. Началась такая жесть! Я ничего не утверждаю, но это могут быть звенья одной цепи, может быть все не просто так.

У Медведевой — свой путь, у Тутберидзе — свой. Не должны Женя и Алина скакать до седых волос

— Давайте в заключительной части дадим слово зрителям и читателям. Некоторые считают, что хореография в «Хрустальном» однообразна либо несовременна. Призывают пригласить кого-то со стороны и поставить «годную» хореографию.

— А я пошел, да, негодный? Все зависит от стилистики программы. (Показывает движения.) Все эти связки появляются не просто так, это работа. И мы нон-стоп можем танцевать по часу в зале в разных стилистиках. Здесь больше недоброжелатели работают. На вкус и цвет товарищей нет. Но Валиева же очень грамотно владеет своими волшебными руками, все этим восхищаются.

— А все благодаря Алексею Железнякову!

— Ой, не надо. Да, я учу, ставит Даниил. И своя изюминка есть у каждого. Это целая работа команды. Ксения Поталицына прививает им балетную осанку. А как вы думаете, слежу ли я за современной хореографией? Да, кумиров у меня нет, но мне нравятся разные танцовщики и фигуристы. Браун, например, очень классно двигается. Заслуженные компоненты, он будет непобедим, если начнет делать четверные.

<br>

Но нюансов очень много, обо всем не скажешь. Нельзя, например, перекачивать ребенка, потому что тогда он будет как катающийся квадрат. И таких случаев много. Я радею больше за СФП, чем ОФП. Мы не должны превращать детей в Шварценеггеров.

— А Трусова не перекачана?

— В какой-то момент в юном возрасте. Ей дали серьезную подкачку, а у нее природная сила, она как терминатор, да. Этого было достаточно. Дальше надо было поработать над вытяжкой мышц и балетной историей, тогда бы вообще идеально все легло.

— Повышение возрастного ценза изменит систему подготовки Тутберидзе?

— Не думаю. Девочки в старшем возрасте не смогут прыгать столько квадов и трикселей. Да, можно ограничить количество четверных в произвольной тремя, например. Но фигурное катание — молодой вид спорта, зрители ждут этих прыжков. А хотят изменений те, кто против засилья российских фигуристок. По сути, ничего это не изменит, кроме того, что мы откатимся далеко назад. Больше будет упора на хореографию, но фигуристок подготовят как надо.

— Считаете ли вы правильным публично сравнивать учениц, например, говорить, что Акатьева лучше Трусовой в пластике?

— Ничего страшного в этом не вижу. Лесть в группе Тутберидзе не работает. Тренеры таким образом подстегивают, и это нормально.

— В каком статусе вы работаете в «Хрустальном»? Вы в штате в государственной школе? Люди жаждут знать.

— Я товарищ самозанятый. Есть система договоров, контрактов, не обязательно надо сидеть на ставке. Если люди не знают, что так бывает, это печально. Успокойтесь, люди, все официально. Я и ключ могу показать от квартиры, где деньги лежат. Никакие суммы я озвучивать не буду, это коммерческая тайна.

— Как отношения Медведевой и Этери Тутберидзе? Цитирую: есть ли в них прежние тепло и доброта?

— Женя уже не девочка, она девушка, женщина, она прошла классный спортивный путь. Взрослый состоявшийся человек, занятой, как и Алина Загитова. У Этери есть своя жизнь, ей надо уделять внимание спортсменкам, дочери. Женя идет своим путем, Этери — своим. Отношения у них нормальные, думаю. Порадуйтесь уже за девочек. Не должны они скакать до седых волос, у них своя жизнь.

Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании. Подписывайтесь!