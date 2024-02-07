Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

7 февраля, 19:42

Фигуристка Двоеглазова — о четверных: «Без ультра-си тяжело на что-то рассчитывать»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Эта медаль далась мне нелегко, мне через многое пришлось пройти, но я смогла все преодолеть. Конечно, во многом благодаря поддержке тренерского штаба, родных и близких. Я очень их люблю, без них у меня ничего бы не получилось. Говорила себе: "Алиса, ты все сможешь". На тренировках я ведь делала весь контент, так что почему бы не сделать и на старте. К тому же поддержка родных и близких успокаивала, волнение было уже не такое сильное.

Конечно, если нет элементов ультра-си, тяжело на что-то рассчитывать, потому что фигурное катание развивается и идет вперед. Даже девочки, которые чисто катали две программы и даже с ультра-си не у всех получилось зайти на пьедестал. Потому что должны быть вращения, дорожки и другие тройные. Ультра-си дает уверенность, шаг вперед и запас. Если ты исполняешь ультра-си, но без остальных элементов, тут и ультра-си не помогут. Никто не обесценивает четверные, это большая нагрузка. Чуть ногу не туда поставишь и уже летишь криво-косо, не факт, что приземлишься. Нужно учить аккуратно и заходить на элементы с головой», — сказала Двоеглазова.

По сумме двух программ Двоеглазова набрала 231,33 балла и заняла второе место.

Фигурное катание
Алиса Двоеглазова
0
Читайте также
ВКС РФ и артиллерия нанесли удары по президентской бригаде армии Украины
Карлсон ответил на обвинения в предательстве из-за интервью с Путиным
На Украине заявили об обращении к РФ с просьбой передать тела погибших в Ил-76
Журналист Такер Карлсон назвал причину приезда в Россию
Популярное видео
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

CAS объяснил, почему Валиеву дисквалифицировали как взрослую

В CAS заявили, что Валиева принимала около 60 лекарств и добавок
Новости
RSS RSS
Все новости