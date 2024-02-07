Фигуристка Двоеглазова — о четверных: «Без ультра-си тяжело на что-то рассчитывать»

Фигуристка Алиса Двоеглазова прокомментировала свое выступление в произвольной программе на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Эта медаль далась мне нелегко, мне через многое пришлось пройти, но я смогла все преодолеть. Конечно, во многом благодаря поддержке тренерского штаба, родных и близких. Я очень их люблю, без них у меня ничего бы не получилось. Говорила себе: "Алиса, ты все сможешь". На тренировках я ведь делала весь контент, так что почему бы не сделать и на старте. К тому же поддержка родных и близких успокаивала, волнение было уже не такое сильное.

Конечно, если нет элементов ультра-си, тяжело на что-то рассчитывать, потому что фигурное катание развивается и идет вперед. Даже девочки, которые чисто катали две программы и даже с ультра-си не у всех получилось зайти на пьедестал. Потому что должны быть вращения, дорожки и другие тройные. Ультра-си дает уверенность, шаг вперед и запас. Если ты исполняешь ультра-си, но без остальных элементов, тут и ультра-си не помогут. Никто не обесценивает четверные, это большая нагрузка. Чуть ногу не туда поставишь и уже летишь криво-косо, не факт, что приземлишься. Нужно учить аккуратно и заходить на элементы с головой», — сказала Двоеглазова.

По сумме двух программ Двоеглазова набрала 231,33 балла и заняла второе место.