Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

8 февраля, 15:41

Рыбакина и Махноносов стали победителями первенства России среди юниоров

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали победителями в танцах на льду на юниорском первенстве России. Турнир проходил в Саранске.

Спортсмены набрали 110,72 балла за произвольный танец. В сумме их оценка составила 186,40 балла.

Серебряные медали завоевали Анна Коломенская и Артем Фролов — 180,70 (результат за произвольный танец — 108,64 балла). Бронзовые медали выиграли Анна Щербакова и Егор Гончаров — 180,63 (произвольный танец — 108,83 балла).

Первенство России среди юниоров 2024

Саранск

Танцы на льду

Итог

1. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 186,40

2. Анна Коломенская — Артем Фролов — 180,70

3. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 180,63

Фигурное катание
1
0
Читайте также
Власти Польши обвинили Трампа в переходе границ после слов о НАТО и России
Захарова высмеяла Шольца после его заявления об интервью Путина
Отец Сырского рассказал о реакции на назначение сына новым главкомом ВСУ
Польские фермеры высыпали на дорогу зерно из украинских грузовиков
Популярное видео
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Домнина трогательно поздравила Костомарова с днем рождения

Фигуристка Анна Щербакова рассказала о своих тренировках: «Не отставали от графика»
Новости
RSS RSS
Все новости