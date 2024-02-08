Рыбакина и Махноносов стали победителями первенства России среди юниоров
Фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали победителями в танцах на льду на юниорском первенстве России. Турнир проходил в Саранске.
Спортсмены набрали 110,72 балла за произвольный танец. В сумме их оценка составила 186,40 балла.
Серебряные медали завоевали Анна Коломенская и Артем Фролов — 180,70 (результат за произвольный танец — 108,64 балла). Бронзовые медали выиграли Анна Щербакова и Егор Гончаров — 180,63 (произвольный танец — 108,83 балла).
Первенство России среди юниоров 2024
Саранск
Танцы на льду
Итог
1. Екатерина Рыбакова — Иван Махноносов — 186,40
2. Анна Коломенская — Артем Фролов — 180,70
3. Анна Щербакова — Егор Гончаров — 180,63
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