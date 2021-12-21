Призер чемпионатов России Жан Буш создал онлайн-курсы фигурного катания.

Сколько людей, претендующих на Олимпийские игры, страдают от таких вечных проблем фигуристов, как неверное ребро на лутце и флипе, недокруты или «бабочки» на прыжках? Их десятки, если не сотни. Им на помощь пришел Жан Буш, наш одиночник из нулевых, выступавший в эпоху Евгения Плющенко. Буш становился призером чемпионата России, был победителем первенства страны, участником чемпионата мира среди юниоров и командного Кубка мира, а сейчас Жан работает тренером в Санкт-Петербурге.

Кроме прочего, Буш организовал недавно проект онлайн-курсов по фигурному катанию Form Up, которые должны помочь найти решение популярным ошибкам и обучить новым элементам. О целях и задачах проекта, причинах проблем у спортсменов Этери Тутберидзе и Алексея Мишина, неудач наших мужчин и многом другом Жан рассказал в интервью «СЭ».

У Тутберидзе работающий конвейер чемпионов — результаты говорят за себя

— Насколько я понял, основная идея вашего курса — разбор популярных ошибок в технике. К примеру, американец Винсент Чжоу получает на большинстве прыжков недокруты. На ваш взгляд, в чем причина проблем сильного одиночника?

— У него отличная скорость вращения на прыжках, в то же время высота недостаточна. Он прыгает за счет разворота плеч, изначальной скорости. Начинает вращаться на правой ноге намного раньше, чем многие спортсмены, но при этом не успевает подняться наверх. В связи с этим ему и ставят недокруты, претензии судей справедливы.

— Не менее популярная проблема — неверное ребро на лутце и флипе. Были вопросу к лутцу Евгении Медведевой, сейчас критикуют четверной лутц Анны Щербаковой. Якобы она прыгает с плоского ребра и это чуть ли не риттбергер... Что вы скажете скептикам?

— У Щербаковой правильное ребро, но оно иногда на грани. Так как она прыгает флип с риттбергеровой тройки, левую ногу девушка ставит изначально на наружное ребро и благодаря раннему и быстрому развороту бёдер и плеч не всегда до конца успевает вернуть конёк на внутреннее. Бывает, спортсмен делает перетяжку на флипе и из-за этого появляется наружное ребро вместо внутреннего. Или же, наоборот, происходит ранняя постановка ноги, спортсмен не успевает сделать нормальное скручивание плеч, перетяжку и разворот бёдер на лутце. Отчего мы видим внутреннее вместо наружного. Это не означает, что спортсмен всегда так прыгает. Это может произойти из-за разных факторов, свою роль играет расположение элемента. Многие тренеры пользуются хитростью и ставят элемент с неправильным ребром в такое место, где даже при замедленном просмотре будет сложновато точно сказать, правильное оно или нет.

— Насколько проблема неправильного ребра в принципе решаема? Есть мнение, что как поставили в детской школе, так и живи с этим всю жизнь.

— Ребро на лутце исполняется очень легко, по своему опыту знаю. У меня была проблема с ребром, я ее поправил, понял, как все работает. Много приходило спортсменов с этим вопросом, у 70% неправильное ребро. И мы быстро все решали. Трех тренировок бывает достаточно. На флипе немного сложнее, но также исправимо.

— Насколько фактор субъективности судейской панели играет роль в определении неверного ребра? Частая история: в России спортсмену ошибки прощают, а на международном старте подмечают.

— На мой взгляд, дома хорошо бы наоборот судить построже, чтобы люди знали о своих проблемах, обращали на них внимание и были лучше готовы к международным турнирам. Спортсмен выступает примерно стабильно и одинаково, но баллы на российских и международных будут совсем разные. Как по мне, ориентироваться нужно на международный уровень. Взять хотя бы наших мальчиков. В России им ставят космические баллы, но иностранные арбитры так ими не восхищаются почему-то...

— Вы видели прокаты Мориса Квиталашвили на «Гран-при» в Сочи?

— Видел. Прекрасные выступления.

— В то же время много обсуждений его четверных прыжков. Дошло до того, что даже судьи перепутали, где у него четверной тулуп, а где сальхов, и один из прыжков засчитали за повтор. Насколько эта проблема в его случае выдуманная, либо она действительно существует?

— Я знаю, как Морис прыгает, и у него постановка ноги идет через зубец, почти на весь конек переходит, и в момент прохода он очень хорошо разворачивается. У разных спортсменов есть разный ритм. Есть те, кто едет назад-вперед, и ты четко видишь, что это тулуп. У Мориса свой ритм, он едет с троечки, а назад у него очень короткая дуга. Постановка ноги — и сразу прыжок. Прыгает по одной технике, но это не ошибка, а индивидуальная особенность. Нет никакого нарушения правил исполнения тулупа или сальхова. Тулуп у него с зубца, сальхов, в свою очередь, с ребра.

— Вы не видите системной проблемы в технике у команды Этери Тутберидзе? Та же проблема с ребром на лутце, она же актуальна для большинства ее девочек, взять хотя бы Дарью Усачеву.

— Нет, я с этим не согласен. У Тутберидзе в команде прекрасный технический специалист Сергей Дудаков, и я не вижу в их работе существенных проблем. На многое влияет расположение прыжка, отношение к спортсмену судей, их внимательность. Кто-то видит спорные нюансы, кто-то предпочитает их не замечать. На мой взгляд, все здорово и они прекрасно со всем справляются. Результаты показывают, какой у них конвейер чемпионов.

— В чем в техническом плане уникальность Александры Трусовой?

— У нее прекрасные запасы в прыжках на четверном, огромная взрывная сила, резкость и легкость, с которой она исполняет сложнейшие элементы. Колоссальная высота прыжков, невероятный разворот корпуса. Саше от природы далось многое, и тренеры развивают ее в правильном направлении.

— Периодически ходят разговоры о пятерном прыжке от Трусовой. При определенных обстоятельствах насколько это реальная задача конкретно для Александры и в целом для всех фигуристов?

— Вполне. Почему нет? Кто-то в ближайшем будущем сделает пятерной. Не знаю, кто это будет. Возможно, Трусова, возможно, кто-то еще. Уже сейчас ребята начинают пробовать четверной аксель, у некоторых спортсменов из Японии я уже сейчас вижу приличный запас — как раз на пятый оборот. У Шомы Уно, у молодого Юмы Кагиямы. Он уникален, прыгает четверные так легко, будто вообще не напрягается! И потенциал еще под один оборот точно есть.

Я за конкуренцию — неправильно искусственно сдерживать прогресс

— Многие специалисты отмечают эталонную технику от команды Алексея Мишина, в то же время она не всегда получает высокие оценки от судей. К примеру, тройной аксель Елизаветы Туктамышевой оценивают часто хуже, чем триксель японки Рики Кихиры или Алены Косторной. С чем вы это связываете?

— Не могу не отметить работу нашего Профессора. Он мастер своего дела, знает технику и преподает ее лучше многих в стране. У Лизы прекрасный тройной лутц, тройной аксель. Она очень технично все исполняет. Но надо понимать, что судьи оценивают элементы по пяти разным компонентам. Пролет прыжка, высота, положение в воздухе, выезд. Усложнение с выезда. Заход. Долго ли спортсмен готовится к элементу. У Лизы есть подготовка, не хватает иногда пролета. Технически все верно, но есть спортсмены, которые исполняют элемент гораздо эффектнее. Выход в твизл, кораблик или крюк. Есть люди, которые прыгают почти без подготовки. Камила Валиева прыгает с руками наверх аксель — это тоже плюс к оценке. Выезды, выкат, скорость — судьи смотрят на все. И у Лизы есть определенная проблема с долгими заходами и хореографией на выезде.

— Туктамышевой сложно даются прыжки через ойлер. Одно время она их в принципе избегала, сейчас постепенно возвращает. Отсутствие ойлера вынуждало терять баллы на каскад с секвенцией. С чем может быть связана проблема на таком простом элементе?

— Не думаю, что Елизавете трудно делать ойлер. Возможно, мало уделяли внимания этим комбинациям. После ойлера у нее нет динамики прыжка, ей не очень удобно делать второй прыжок, после ойлера на приземлении нет скорости.

— Комментируя прокаты Камилы Валиевой, олимпийская чемпионка Оксана Баюл заявила, что она исполняет четверной тулуп техникой акселя. Мне как обывателю сложно понять смысл этой фразы, а вам?

— Аксель, тулуп и сальхов — однотипные прыжки. Толчок идет с левой ноги, проход на правую. Маховые прыжки. Но плечи работают по-другому. Возможно, речь о бедрах, о том, как у Камилы проходит мах правой ноги и быстрый переход. Тулуп — это практически тот же аксель, только с зубца и спиной. И то при постановке ноги разворот плеч при правильном исполнении почти на пол-оборота идет. Вполне вероятно, Камила сначала выучила аксель, а потом научилась также быстро переходить в тулупе на правую ногу на мах.

— Дальнейшее продолжение мысли Баюл — такая техника приведет Камилу к потере бедер в 35 лет. Насколько это справедливо?

— У нас в принципе спорт опасный, тем более когда речь идет о четверных. В спорте на все пойдешь, чтобы победить. Но я уверен, что у тренерского штаба Валиевой все под контролем. При правильных нагрузках, а у команды Тутберидзе все точно правильно, проблем со здоровьем не будет.

— Вечный разговор последних лет — прыжки у юных девушек получаются проще, чем у тех, кому больше 18. Вы с этим согласны?

— Конечно, девочки еще легче, не начался пубертатный период. Они быстрее, им проще при определенном подходе исполнять многооборотные прыжки, чем спортсменкам постарше. Они сами по себе потяжелее. Растет грудь, попа, становится тяжелее прыгать. И все это влияет на технику.

— Проблемой пубертата озабочены сейчас многие тренеры. Самая популярная тактика — ограничивать питание строгой диетой. Есть ли у вас более адекватные идеи решения вопроса?

— У меня каталась девочка в период пубертата. Питание нужно выстраивать, но речь не о запрете еды, иначе тренироваться сил не будет. Но основная проблема в гормонах. Давать кардионагрузки в большом количестве, тогда можно будет преодолеть этот тяжелый период.

— На чей стороне вы на баррикадах о возрастном цензе? За чистый спорт как он есть или за борьбу эстетики в фигурном катании?

— Я за конкуренцию и прогресс. Если сравнивать фигурное катание 10 лет назад и сейчас, то наш спорт проделал огромный путь вперед. И я не считаю нужным и правильным искусственно останавливать этот процесс. Прыгают девочки четверные? Прекрасно! Пусть все начинают их учить. Кто-то не может прыгать, но красиво катается и проигрывает? Так у нас же спорт. Выигрывают сильнейшие. Сейчас все выучат четверные, и побеждать будут те, кто помимо четверных будет демонстрировать и прекрасное катание. Нужно подождать.

— Камила Валиева — это тот самый пример золотой середины в технике и презентации?

— Вот именно, поэтому она и побеждает с мировыми рекордами. На сегодня она абсолютная фаворитка Олимпиады в Пекине. Я верю в нее.

— В мужском одиночном у нас много талантов, но у них ничего не получается. С чем вы связываете проблемы того же Михаила Коляды, который из раза в раз заходит на аксель, а получается «бабочка»?

— Это скорее психология. Настрой, внутренняя уверенность. Никаких технических вопросов к прыжкам нет, один из лучших в мире акселей. Я уверен, что на тренировках он не срывает. Посмотрим на ребят не из России, там все рвут и мечут. Показывают колоссальные результаты и без срывов, как у русских фигуристов. Видимо, наши лишнего мандражируют перед стартами. Отношение к турнирам разное, меньше уверенности в себе. Американец понимает, что у него все выходит на тренировках, и не переживает на старте. А у нас вечно какие-то сюрпризы происходят...

— Лутц Михаила Коляды называли лучшим в истории, хоть он четверной исполнил всего лишь один или два раза в карьере. Есть ли чем восхищаться в его технике лутца?

— Помню его четверной лутц, прекрасной высоты прыжок. Быстро вращается, отличный выезд. Когда он исполнил четверной, было настолько все визуально легко, будто это тройной. Но не скажу, что лучший в мире прыжок. Найдутся люди, которые исполняют его эффектнее. К тому же какой смысл в прекрасном лутце, когда он сделан один раз за карьеру? Не особо понятно, чем восхищаться.

— Дмитрий Алиев постоянно вместо четверного лутца по ошибке исполняет тройной. Выходит, что это системная история?

— Хотеть исполнить прыжок много кто хочет. Все хотят. А вот делают единицы, они и побеждают. Если человек задумался во время проката — то это психология. Ему ставят тренеры задачу пойти на четверной, но не просто же так. Возможно, из-за травмы в последний момент решает себя немного поберечь либо откатать чисто с упрощенным контентом. Но нет ни четверного, ни чистого проката.

Сегодня тренирует каждый, кто умеет кататься, но специалистов мало

— Теперь давайте подробнее о вашем проекте. В чем его основная суть?

— В переводе название моего проекта значит «формируй». Основная задача — помочь спортсменам ускорить изучение прыжковых элементов. Помимо тех основных тренировок, которые есть у них ежедневно, они могут изучать технику дома, дополнительно выходить на лед и пробовать упражнения по нашей методике, изучать ошибки на практике.

— Хорошо, но в чем ваши методики кардинально отличаются от того, что было раньше? В чем новшество?

— Не скажу, что есть серьезные отличия. Как ученик Урманова, Соколовской я получил обширный опыт, добавил свои наблюдения и подготовил на основе этого курсы своих упражнений, разобрал ошибки. Опыт уже большой, и практика показывает, что методики дают результат. Кому-то мои курсы покажутся инновационными, кто-то уже все и так знает. Но их часто покупают тренеры из регионов, что поначалу даже удивляло. Люди хотят развиваться.

— Получается, вы предлагаете онлайн-тренировки по типу онлайн-курсов?

— В России проекты такого формата не воплощал никто. Пытались снимать в инстаграме на телефон, но полноценный курс я сделал впервые. Приглашали оператора, у нас хороший свет, звук, все показано в движении и понятно. Что-то схожее с онлайн-курсами других отраслей есть, теперь такое будет и в фигурном катании.

— Погодите, но если рядовой человек посмотрит видео, как исполнить лутц, вряд ли он сможет его осилить?

— На то это и курс, подразумеваются поэтапные занятия в течение длительного периода. Мы рассчитываем на два месяца, в это время будет безлимитный доступ к видеоматериалам. Можно хоть по семь часов в день тренироваться. Естественно, сразу же ничего не получится, но прогресс при упорстве точно будет. Даже без ежедневных тренировок, разбирая технику в голове или имитируя прыжки в квартире. Я сам вижу, как быстро люди учатся по моим роликам.

— Неужели можно обойтись без живого тренера рядом? Учить новый прыжок — не равно учиться работать в фотошопе.

— Все индивидуально. Спортсменам-любителям тренер не нужен, молодые ребята вместо подкаток могут выходить и самостоятельно отрабатывать элементы.

— Ваш курс актуален для профессионалов или любителей?

— Наш курс разработан в первую очередь для спортсменов и тренеров. Возможно, кто-то из любителей тоже найдёт для себя что-то новое и интересное. Для спортсменов сборной России вряд ли актуален: раз они добились таких успехов, значит, у них и так все в порядке и их тренеры лучше прочих все знают. Начинающие тренеры нашим курсом компенсируют нехватку знаний. Тренирует сегодня каждый, кто хотя бы немного умеет кататься. Часто встречаю некомпетентных тренеров, а вот настоящих специалистов мало. И чтобы им стать, нужно черпать больше информации. Много активных родителей спортсменов, которые хотят больше погружаться в фигурное катание. Пытаются дополнительно тренировать своего ребенка и иногда делают только хуже.

— Если так подумать, то вашей работой должна была заниматься ФФККР, разве не так?

— Согласен. Было бы здорово, если бы Этери Георгиевна выпустила свои курсы, я бы сам лично их приобрел. Мне интересна ее техника, видение работы, мысли. Давно пора такое реализовать, в Европе это популярно.

— Чем вы занимаетесь помимо своего интернет-проекта?

— Сотрудничаю с одной коммерческой школой в Петербурге и помогаю отдельным фигуристам, кто обращается ко мне. Группу еще не веду, набираю людей. Планы и желание собрать группу есть. Думал даже о переезде в другую страну, но пока в поисках своего места, где я буду наиболее востребован.

— В какой момент вы решили пойти в тренеры?

— Практически сразу после того, как я завершил карьеру. Закончил кататься по причине травмы. Так как я очень люблю этот вид спорта, решил, что стоит попробовать себя в тренерской деятельности. Начало получаться, я видел результат. Когда вкладываешься в спортсмена, делишься своими знаниями и в дальнейшем есть прогресс, ощущения непередаваемые. Поэтому я и решил продолжить.

— Насколько вы довольны своей спортивной карьерой? Авансы поначалу вам давали очень серьезные, на ваш личный взгляд, удалось реализовать потенциал?

— Далеко не все получилось. Не вижу, что я сделал все, что возможно, и добился своих целей. Если бы не травма, то я бы продолжал и сейчас тренироваться, кататься. И кто знает, чего я смог бы достичь. Может, что-то у меня и получилось бы выиграть, может, нет, но я хотя бы попробовал. Грустно, что осталось ощущение недосказанности.

— Не думали тогда попытаться вернуться в спорт?

— На самом деле, очень хотел, пытался работать, но видел, как быстро фигурное катание идет вперед. А я ведь на тот момент уже полтора года не был на льду. В то же время я пытался, восстановил даже тройной аксель, но всплывали другие нюансы. Катка не было, например. Последний раз я пытался вернуться в 2017 году. Серьезно об этом тогда думал. Потом для себя я катался в 2020-м, поскольку очень нравится. Случайно вошел в форму, получались четверные, тройной аксель... И на какой-то момент мысль попытаться заявиться на какой-нибудь турнир была. Но все равно нужно было многое наверстать упущенного, и пришел к выводу, что нужно идти дальше и заниматься своим делом. Если работаешь тренером, то не распыляйся.

— Вы владели только четверными тулупом и сальховом либо и другими четверными?

— На соревнованиях выезжал только тулуп, остальные четверные были сырые. Но у Урманова я выезжал с риттбергера, часто делал сальхов. Пробовал флип, но недоучил. Не успел.

— Если сравнить результаты чемпионата России десятилетней давности, то по баллам даже чемпионы тех лет проиграли бы сейчас многим нашим девушкам. Для вас это причина для грусти либо естественный ход истории?

— Я спокойно к этому отношусь, естественно, 10 лет назад спорт был намного слабее, чем он есть сейчас. В далеком прошлом люди с двойными прыжками становились олимпийскими чемпионами, совсем недавно выигрывали с одним четверным либо вообще без него. А сейчас с одним четверным попробуй, попади в топ-20 на чемпионате мира. Четверные у мужчин давно перестали быть чем-то особенным, их прыгают все. И девушек ждет та же история, вскоре все участницы чемпионата России будут с квадами и тройным акселем. И этому можно только порадоваться.

Жан Буш

Родился 1 апреля 1993 года в Челябинске.

Специализируется на одиночном катании, тренировался у Светланы Соколовской (ЦСКА), Алексея Урманова (Академия фигурного катания, Санкт-Петербург) и Ларисы Яковлевой («Тодес», Челябинск). Сейчас работает тренером в Санкт-Петербурге.

Бронзовый призёр чемпионата России 2011 года. Чемпион России среди юниоров 2012 года. Мастер спорта России, победитель и призер различных крупных всероссийских и международных стартов.