Щербакова выиграла во Франции без элемента в произвольной. А Косторная показала лучший результат сезона

Анна и Алена вышли в финал «Гран-при» в Японии.

Гран-при Франции. Женщины. Итог

1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69

2. Алена Косторная (Россия) — 221,85

3. Вакаба Хигучи (Япония) — 204,91

4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76

5. Карен Чен (США) — 194

Во Франции среди девушек на финал «Гран-при» претендовали только две фигуристки — Алена Косторная должна была занимать место не ниже второго, чтобы поехать в Японию, а Анне Щербаковой можно было для этого быть хоть четвертой. В результате все условия выполнены, и Алену с Аней мы увидим уже через три недели. Но прокаты получились не совсем идеальными.

Сильная заявка от японки Хигучи

Некоторых фигуристов чаще отличает то, что даже при не совсем идеальных прокатах они умеют держать лицо в «уголке слез и поцелуев» и даже устраивать некоторое подобие шоу. Американка Мэрайя Белл приехала во Францию вместе с Адамом Риппоном, который и сопровождал ее оба дня. В произвольной Маша Колокольчикова, как называют фигуристку в шутку в России, откаталась неплохо, но без особой уверенности и каскадов из двух тройных прыжков. В итоге сумма баллов не дотянула даже до 130, а компоненты — до 65. «Очень низко» и «компоненты неправильные» — так выразился экс-спортсмен Риппон после оглашения оценок. А до этого он сымитировал своей рукой маску на лице фигуристки, которую она поначалу забыла надеть. Что ж, прокаты были без особо блеска, но с весельем в Kiss&Cry.

Вторая американка Карен Чен, кстати, набрала в произвольной всего на несколько десятых меньше Белл, но в итоге обогнала сокомандницу на четыре балла за счет короткой программы. Так что в этой сборной даже с некоторыми ошибками Алиса Лью пока выглядит лидером, а вот за остальные места придется побороться Белл, Чен, Амбер Гленн и Брэди Теннелл, которая снялась со своих этапов «Гран-при».

За 200 баллов по итогам двух разминок за исключением российских фигуристок набрала только серебряный призер чемпионата мира-2018 Вакаба Хигучи. В короткой у японки не получился тройной аксель — только одинарный, то есть «бабочка». В произвольный этот элемент ультра-си был, а к нему добавились каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп. Вакаба смогла побить свой личный рекорд примерно на 6 баллов, но сумма получилась не такой высокой, как могла бы быть. Но мы-то уже знаем, что Хигучи способна набирать под 80 в короткой, что она и показала на турнире в Австрии.

Проблемы со льдом во Франции

Лидерами после короткой программы были три россиянки — Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова. Но ни у кого из них прокат не получился безупречным, хотя оценки оказались разными. Синицына под музыку из сериала «Ход королевы» улетела на четвертую строчку, не сумев завоевать медаль этапа «Гран-при». В ее произвольной не было явных недочетов типа падений или степ-аутов, но судьи нашли несколько недокрутов на каскадах в концовке программы, а еще пострадали некоторые непрыжковые. Было бы проще прыгать все каскады не последними элементами, но Ксюша пытается выжать максимальное количество баллов без четверных. Из-за всех недочетов фигуристка проиграла Вакабе Хигучи, которая стала третьей.

Алена Косторная снова недосчиталась уровня за дорожку шагов — максимальных баллов она не получала со своего победного сезона. Тройной аксель тоже пока не вернулся — он никак не удается у спортсменки на соревнованиях. То на нем находят недокрут, то фигуристка совершает степ-аут или падение, как это случилось в Гренобле. Но, несмотря на это, ученица Этери Тутберидзе получила лучший результат сезона и заняла второе место, тем самым выйдя в финал серии. В начале сезона это казалось почти невозможным, но из-за снятий других фигуристок и в целом не совсем плохих прокатах Алены фигуристка окажется в Японии уже через три недели.

Анна Щербакова, кажется, вернула стабильность на четверном флипе и даже зашла на квад-лутц, только исполнению прыжка ультра-си помешала лужа на льду. При отталкивании спортсменка соскочила с ребра и упала, не скрутив ни одного оборота. В протоколе так и значится просто лутц и прочерки за него — конечно, даже в произвольной программе за прыжок меньше одного оборота не дадут даже десятых долей балла. Безупречным не получилось и все остальное: каскад тройной лутц + тройной риттбергер мало отплюсован из-за выезда в остановку, ойлерный каскад вообще получил только базовую стоимость — на флипе отметили плоское ребро. В результате сумма за произвольную — всего 151 балл, а за две программы — 229, не слишком много.

Косторная и Щербакова теперь точно проходят в финал вместе с Каори Сакамото. Три другие путевки должны уйти Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых, которых и ожидают увидеть в тройке на этапе «Гран-при» в Сочи. Это будет уже на следующие выходные, после чего перерыв на две недели — и вот он, финал, заключительная разминка перед чемпионатом России.