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Щербакова выиграла во Франции без элемента в произвольной. А Косторная показала лучший результат сезона

Анастасия Плетнева
Анастасия Плетнева
Корреспондент
Сегодня, 17:30
Анна Щербакова. Фото Reuters
Анна Щербакова. Фото Reuters
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Анна и Алена вышли в финал «Гран-при» в Японии.

Гран-при Франции. Женщины. Итог
1. Анна Щербакова (Россия) — 229,69
2. Алена Косторная (Россия) — 221,85
3. Вакаба Хигучи (Япония) — 204,91
4. Ксения Синицына (Россия) — 198,76
5. Карен Чен (США) — 194

Во Франции среди девушек на финал «Гран-при» претендовали только две фигуристки — Алена Косторная должна была занимать место не ниже второго, чтобы поехать в Японию, а Анне Щербаковой можно было для этого быть хоть четвертой. В результате все условия выполнены, и Алену с Аней мы увидим уже через три недели. Но прокаты получились не совсем идеальными.

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Сильная заявка от японки Хигучи

Некоторых фигуристов чаще отличает то, что даже при не совсем идеальных прокатах они умеют держать лицо в «уголке слез и поцелуев» и даже устраивать некоторое подобие шоу. Американка Мэрайя Белл приехала во Францию вместе с Адамом Риппоном, который и сопровождал ее оба дня. В произвольной Маша Колокольчикова, как называют фигуристку в шутку в России, откаталась неплохо, но без особой уверенности и каскадов из двух тройных прыжков. В итоге сумма баллов не дотянула даже до 130, а компоненты — до 65. «Очень низко» и «компоненты неправильные» — так выразился экс-спортсмен Риппон после оглашения оценок. А до этого он сымитировал своей рукой маску на лице фигуристки, которую она поначалу забыла надеть. Что ж, прокаты были без особо блеска, но с весельем в Kiss&Cry.

Вторая американка Карен Чен, кстати, набрала в произвольной всего на несколько десятых меньше Белл, но в итоге обогнала сокомандницу на четыре балла за счет короткой программы. Так что в этой сборной даже с некоторыми ошибками Алиса Лью пока выглядит лидером, а вот за остальные места придется побороться Белл, Чен, Амбер Гленн и Брэди Теннелл, которая снялась со своих этапов «Гран-при».

За 200 баллов по итогам двух разминок за исключением российских фигуристок набрала только серебряный призер чемпионата мира-2018 Вакаба Хигучи. В короткой у японки не получился тройной аксель — только одинарный, то есть «бабочка». В произвольный этот элемент ультра-си был, а к нему добавились каскады тройной лутц + тройной тулуп и тройной лутц + тройной тулуп + двойной тулуп. Вакаба смогла побить свой личный рекорд примерно на 6 баллов, но сумма получилась не такой высокой, как могла бы быть. Но мы-то уже знаем, что Хигучи способна набирать под 80 в короткой, что она и показала на турнире в Австрии.

Проблемы со льдом во Франции

Лидерами после короткой программы были три россиянки — Ксения Синицына, Алена Косторная и Анна Щербакова. Но ни у кого из них прокат не получился безупречным, хотя оценки оказались разными. Синицына под музыку из сериала «Ход королевы» улетела на четвертую строчку, не сумев завоевать медаль этапа «Гран-при». В ее произвольной не было явных недочетов типа падений или степ-аутов, но судьи нашли несколько недокрутов на каскадах в концовке программы, а еще пострадали некоторые непрыжковые. Было бы проще прыгать все каскады не последними элементами, но Ксюша пытается выжать максимальное количество баллов без четверных. Из-за всех недочетов фигуристка проиграла Вакабе Хигучи, которая стала третьей.

Алена Косторная снова недосчиталась уровня за дорожку шагов — максимальных баллов она не получала со своего победного сезона. Тройной аксель тоже пока не вернулся — он никак не удается у спортсменки на соревнованиях. То на нем находят недокрут, то фигуристка совершает степ-аут или падение, как это случилось в Гренобле. Но, несмотря на это, ученица Этери Тутберидзе получила лучший результат сезона и заняла второе место, тем самым выйдя в финал серии. В начале сезона это казалось почти невозможным, но из-за снятий других фигуристок и в целом не совсем плохих прокатах Алены фигуристка окажется в Японии уже через три недели.

Анна Щербакова, кажется, вернула стабильность на четверном флипе и даже зашла на квад-лутц, только исполнению прыжка ультра-си помешала лужа на льду. При отталкивании спортсменка соскочила с ребра и упала, не скрутив ни одного оборота. В протоколе так и значится просто лутц и прочерки за него — конечно, даже в произвольной программе за прыжок меньше одного оборота не дадут даже десятых долей балла. Безупречным не получилось и все остальное: каскад тройной лутц + тройной риттбергер мало отплюсован из-за выезда в остановку, ойлерный каскад вообще получил только базовую стоимость — на флипе отметили плоское ребро. В результате сумма за произвольную — всего 151 балл, а за две программы — 229, не слишком много.

Косторная и Щербакова теперь точно проходят в финал вместе с Каори Сакамото. Три другие путевки должны уйти Камиле Валиевой, Елизавете Туктамышевой и Майе Хромых, которых и ожидают увидеть в тройке на этапе «Гран-при» в Сочи. Это будет уже на следующие выходные, после чего перерыв на две недели — и вот он, финал, заключительная разминка перед чемпионатом России.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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