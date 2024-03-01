Бестемьянова: «Для меня очень важно, что в этом сезоне на лед вернулись Степанова и Букин»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, кто в этом сезоне удивил ее больше других в российском фигурном катании.

«Конечно, этот сезон отличается от прошлого, он был достаточно интересным. Для меня очень важно, что на лед вернулись Александра Степанова и Иван Букин. Стоит отметить, что пара показала себя очень ярко. И были очень хороши Анастасия Мишина и Александр Галлямов — обе программы очень интересные. Прекрасно! Поздравляю их.

Очень хорош был Петр Гуменник и Евгений Семененко. Называю Гуменника первым, потому что на чемпионате России он выиграл произвольную. А Семененко вообще молодец — выиграл оба старта: чемпионат России и Спартакиаду сильнейших. Очень за него рада!

Хочется отметить Аделию Петросян — повзрослела и сильно раскрылась. Она была очень хороша. Это ее рост, и мы за ней следим. Она прекрасна! И молодцы наши юниорки, которые выступали в прыжковом турнире. Конечно, Маргарита Базылюк потрясла абсолютно», — приводит Metaratings.ru слова Бестемьяновой.