Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь Статьи Онлайн Все материалы Спортсмены
Главная
Фигурное катание
Чемпионат России

1 марта, 01:59

Бестемьянова: «Для меня очень важно, что в этом сезоне на лед вернулись Степанова и Букин»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, кто в этом сезоне удивил ее больше других в российском фигурном катании.

«Конечно, этот сезон отличается от прошлого, он был достаточно интересным. Для меня очень важно, что на лед вернулись Александра Степанова и Иван Букин. Стоит отметить, что пара показала себя очень ярко. И были очень хороши Анастасия Мишина и Александр Галлямов — обе программы очень интересные. Прекрасно! Поздравляю их.

Очень хорош был Петр Гуменник и Евгений Семененко. Называю Гуменника первым, потому что на чемпионате России он выиграл произвольную. А Семененко вообще молодец — выиграл оба старта: чемпионат России и Спартакиаду сильнейших. Очень за него рада!

Хочется отметить Аделию Петросян — повзрослела и сильно раскрылась. Она была очень хороша. Это ее рост, и мы за ней следим. Она прекрасна! И молодцы наши юниорки, которые выступали в прыжковом турнире. Конечно, Маргарита Базылюк потрясла абсолютно», — приводит Metaratings.ru слова Бестемьяновой.

Источник: https://metaratings.ru/news/bestemyanova-nazvala-figuristov-kotorye-udivili-eyo-v-etom-sezone-339084/
Фигурное катание
Александра Степанова/ Иван Букин
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
Евгений Семененко
Иван Букин
Наталья Бестемьянова
Петр Гуменник
2
0
Читайте также
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, короткая программа
Дмитрий Алиев: чемпионат России, короткая программа
Александра Степанова/Иван Букин: чемпионат России, ритм-танец
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин: чемпионат России, ритм-танец
Софья Леонтьева/Даниил Горелкин: чемпионат России, ритм-танец
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мозалев объяснил плохое выступление на чемпионате России в Челябинске
Новости
RSS RSS
Все новости