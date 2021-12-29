Российская фигуристка рассказала о нападках фанатов Загитовой

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова в эфире нового YouTube-канала «СЭ» о фигурном катании «Кваксель» рассказала о хейте со стороны болельщиков Алины Загитовой после поста в Instagram, в котором она поздравила хореографа Алену Кумбарули с тем, что та вдохновила олимпийскую чемпионку на показательный номер «Я». Некоторые движения в двух танцах похожи.

Попова: Боже мой, эта история — такой бред!

Ходыкин: Нас тоже спрашивали, ходили ли вы на балет при подготовке программы? Конечно, мы много что перенимаем и обычные танцы смотрим. Вдохновляться — это хорошо! Ты ловишь образы, взгляды, наполняешься.

Попова: Дурацкая ситуация. Я увидела видео, в котором сопоставили номер Загитовой на песню «Я» Манижи и танец Алены Кумбарули, к которой я ходила танцевать, моя подруга участвовала в номере. Я увидела — прикольно! Выложила, мол, прикольно, Алена, ты вдохновляешь олимпийских чемпионок. И обрушилась такая волна хейта! Почему? Я обычно не отвечаю, но в этот раз ответила — что не так? Кого я обвинила в плагиате? Я Алину отметила, Даню [Глейхенгауза]? Не знаю, вдохновились ли они этим номером, но у нас всех две руки и две ноги. Количество движений ограничено. Я не поняла проблемы. Я про Алину ни слова не сказала. Это даже не мое видео. Что бы ты ни сказал об Алине Загитовой и что бы ни сделал, это всегда будет скандал.

Ходыкин: По-любому ты чем-то вдохновляешься перед постановкой. Может, она просто слушала музыку и ей пришел в голову образ. А Бетина написала подруге.

— Болельщики требуют от тебя извинений, Бетина.

Ходыкин: Извинись! На колени!

Попова: Но за что? Было бы за что — извинилась бы.

Позже Загитова выложила в TikTok ответ на обвинения в плагиате.