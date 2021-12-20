Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию

С 23 по 26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет чемпионат России по фигурному катанию 2022 года. Спортсмены выступят в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По результатам чемпионата будет сформирована сборная России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Окончательный состав сборной России на Олимпийские игры в Пекине будет сформирован после чемпионата Европы.

Расписание соревнований

23 декабря

Мужчины, короткая программа

13.15

Танцы на льду, ритм-танец

16.05

Пары, короткая программа

19.05

24 декабря

Танцы на льду, произвольный танец

12.45 Первый канал

Мужчины, произвольная программа

15.15

Женщины, короткая программа

18.20 Первый канал

25 декабря

Пары, произвольная программа

15.30

Женщины, произвольная программа

18.00 Первый канал

26 декабря

Показательные выступления

14.00 Первый канал

Где пройдет

Турнир состоится в Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный». Чемпионат России 2021 года был проведен в Челябинске. В Санкт-Петербурге первенство страны, которое также было предолимпийским, в последний раз состоялось в декабре 2017 года.

Кто выступит

К участию в чемпионате России допускаются спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по программе мастеров спорта, на основании суммы очков, набранных на двух этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале «Гран-при» среди взрослых и юниоров.

В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов (пар), решающей является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах. В одиночном катании допускается не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 пар. Всего максимальное количество участников — 90 человек. Окончательный состав участников утверждается президентом Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

К участию в чемпионате России в исключительных случаях по решению исполкома федерации также могут быть допущены спортсмены основного состава кандидатов в сборную команду России, не имевшие возможности по уважительной причине принять участие в этапах Кубка России по программе МС и/или этапах ISU «Гран-при» этого сезона.

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Танцы на льду

1. Диана Дэвис/Глеб Смолкин (Москва)

2. Ксения Ермакова/ Владислав Пантелеев (Нижегородская область)

3. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро (Москва)

4. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев (Самарская область)

5. Екатерина Миронова/Евгений Устенко (Санкт-Петербург)

6. Аннабель Морозов/Андрей Багин (Пермский край)

7. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Москва)

8. Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин (Москва)

9. Александра Степанова/Иван Букин (Москва)

10. Влада Павленина/Александр Алексанян (Москва/Свердловская область)

11. Елизавета Пасечник/Блинов Дмитрий (Московская область)

12. Арина Ушакова/Максим Некрасов (Московская область)

13. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин (Московская область/Самарская область)

14. Елизавета Шанаева/Дэвид Нарижный (Москва)

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Мужское одиночное катание

1. Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург)

2. Андрей Анисимов (Москва)

3. Петр Гуменник (Санкт-Петербург)

4. Артур Даниелян (Москва)

5. Владислав Дикиджи (Санкт-Петербург)

6. Алексей Ерохов (Москва)

7. Макар Игнатов (Санкт-Петербург)

8. Артем Ковалев (Москва)

9. Михаил Коляда (Санкт-Петербург)

10. Марк Кондратюк (Москва)

11. Глеб Лутфуллин (Санкт-Петербург)

12. Евгений Семененко (Санкт-Петербург)

13. Андрей Мозалев (Санкт-Петербург)

14. Егор Рухин (Москва)

15. Роман Савосин (Москва)

16. Александр Самарин (Москва)

17. Кирилл Сарновский (Москва)

18. Илья Яблоков (Москва)

Парное катание

1. Карина Акопова/Никита Рахманин (Челябинская область)

2. Юлия Артемьева/Михаил Назарычев (Пермский край)

3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Санкт-Петербург)

4. Екатерина Гейниш/Илья Миронов (Москва)

5. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко (Санкт-Петербург)

6. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Санкт-Петербург)

7. Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев (Москва)

8. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин (Москва)

9. Петушкова Екатерина/Евгений Маликов (Санкт-Петербург)

10. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Москва/Республика Татарстан)

11. Наталья Хабибуллина/Илья Княжук (Москва)

12. Екатерина Чикмарева/Матвей Янченков (Пермский край)

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Женское одиночное катание

1. Камила Валиева (Москва)

2. Анастасия Гулякова (Санкт-Петербург)

3. Ксения Гущина (Пермский край)

4. Анастасия Зинина (Москва)

5 Анастасия Морозова (Москва)

6 Софья Мурафьева (Москва)

7. Вероника Петеримова (Москва)

8. Аделия Петросян (Москва)

9. Софья Самоделкина (Москва)

10. Софья Самодурова (Санкт-Петербург)

11. Полина Свириденко (Санкт-Петербург)

12. Ксения Синицына (Москва)

13. Александра Трусова (Москва)

14. Елизавета Туктамышева (Санкт-Петербург)

15. Майя Хромых (Москва)

16. Валерия Шульская (Оренбургская область)

17. Анна Щербакова (Москва)

18. Вероника Яметова (Свердловская область)

Кто пропустит

— 13 декабря стало известно о том, что Алена Косторная пропустит чемпионат из-за травмы руки;

— 15 декабря стало известно о том, что Дарья Усачева пропустит чемпионат, так как все еще восстанавливается после полученной травмы на этапе «Гран-при» в Японии;

— 17 декабря стало известно о том, что пара Алина Пепелева и Роман Плешков, а также танцоры Софья Шевченко и Игорь Еременко не выступят на чемпионате по медицинским показаниям.

Где смотреть

Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию. В телеэфире будут транслироваться короткие и произвольные программы соревнований среди женщин, пар и танцевальных дуэтов, а также показательные выступления.

На сайте канала турнир будет показан в полном объеме, а также будет вестись трансляция официальной жеребьевки.