Бетина Попова: «Для меня между Щербаковой и Туктамышевой не было 15 баллов»

Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова в эфире YouTube-канала «Кваксель», нового канала «СЭ» о фигурном катании, сравнила результаты Анны Щербаковой и Елизаветы Туктамышевой на чемпионате России.

— Было ли между Щербаковой и Туктамышевой 15 баллов?

— Для меня точно нет. Я могу быть предвзятой, конечно, меня даже представляют как «подружка Лизы». Для меня она хорошо откатала, достойно пьедестала. У нее был отличный прокат произвольной, эмоционально отличающийся от всего, что происходит на катке. Будто переключаешься на другую энергетику. Все остальное мегасерьезное и классическое, и тут выходит Лиза с полным отжигом. Возможно, по хореографии некоторые движения у нее спорные. Но она так это делает, что пофиг, что там ставить. Она поднимает зал. И на компонентах это сказывается.

Короткие программы у них в целом равны, хорошие рабочие программы, произволки очень разные. Анина программа более понятна и смотрибельна относительно эстетики классического фигурного катания. Но программа Лизы будит тебя из этого монотонного концерта классической музыки. Хотя бы приз зрительских симпатий она заслужила.

— Удалось с ней поговорить после турнира?

— Я разговаривала, и я была больше нее расстроена.

— То есть она была морально готова к такому исходу?

— Полагаю, что да. Она замотивирована, говорит: «Подожди, еще чемпионат Европы, я в форме». После чемпионата она ни дня не отдыхала. Она заряжена максимально. Не исключаю, что она попадет в сборную.

Щербакова завоевала третье место на чемпионате России, получив 239,56 балла, но без прыжков ультра-си (на четверном флипе произошло падение). Туктамышева набрала 224,10 балла, но сделав два тройных акселя и упав еще с одного в короткой программе.