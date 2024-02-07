Фигуристка Плескачева призналась, что не верила в возможность выиграть медаль на первенстве России

Фигуристка Лидия Плескачева заявила, что решила пойти ва-банк, исполнив тройной аксель на первенстве России среди юниоров в Саранске.

«Я безумно довольна, думала, что точно не зайду на пьедестал. Думала, что будет хуже. Уверенность дал мой предыдущий старт. Там решалось — поеду или нет на чемпионат России. На стартах тройной аксель обычно получается стабильно. Я решила пойти ва-банк. После прошлых соревнований решила делать тройной аксель. Езжу на соревнования с папой, мне с ним комфортно.

Это моя первая медаль, мое начало. Думаю, что в дальнейшем будет лучше, интереснее. Рассказать о себе в трех словах? Веселая, стеснительная, стараюсь не показывать эмоции на публику», — сказала Плескачева.

По сумме двух программ Плескачева набрала 211,83 балла и заняла третье место.