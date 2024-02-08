Чемпионат России среди юниоров: расписание и трансляции 8 февраля
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию завершится 6 февраля
Первенство России среди юниоров по фигурному катанию стартовало в Саранске 6 февраля и завершится 8 февраля. «СЭ» публикует расписание последнего соревновательного дня. Время начала — московское.
Расписание первенства России среди юниоров:
8 февраля, четверг
12.00 Танцы на льду. Произвольный танец
14.40 Пары. Произвольная программа
В прямом эфире бесплатно следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.
В прошлом году лучшими среди танцевальных дуэтов стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.
В нашем материале рассказали, почему стоит следить за турниром.
О ситуации с низкой посещаемостью первенства России среди юниоров читайте на сайте «СЭ».
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