Чемпионат России среди юниоров: расписание и трансляции 8 февраля

Первенство России среди юниоров по фигурному катанию стартовало в Саранске 6 февраля и завершится 8 февраля. «СЭ» публикует расписание последнего соревновательного дня. Время начала — московское.

Расписание первенства России среди юниоров:

8 февраля, четверг

12.00 Танцы на льду. Произвольный танец

14.40 Пары. Произвольная программа

В прямом эфире бесплатно следить за прокатами можно на официальном сайте Первого канала.

В прошлом году лучшими среди танцевальных дуэтов стали Анна Щербакова и Егор Гончаров, а среди спортивных пар — Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков.

В нашем материале рассказали, почему стоит следить за турниром.

О ситуации с низкой посещаемостью первенства России среди юниоров читайте на сайте «СЭ».