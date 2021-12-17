Главное из опубликованного федерацией старт-листа на 88 человек.

Сегодня ночью стал известен предварительный список участников чемпионата России по фигурному катанию. В нем еще могут быть изменения, как правило, несколько снятий ближе к началу турнира происходит. «СЭ» перечисляет главное, на что стоит обратить внимание.

В списках есть Александра Трусова, которая пропустила «Гран-при Японии» из-за травмы. Саша уже давно тренируется, но вряд ли восстановит полностью свой оптимальный контент. В то же время в них ожидаемо нет Алены Косторной и Дарьи Усачевой. Есть те, кто воспользовался правилом о допуске даже без участия на этапах «Гран-при» и Кубка России, — это члены сборной Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

У пар отсутствуют участники «Гран-при» Алиса Пепелева/Роман Плешков, в танцах — Софья Шевченко/Игорь Еременко. Последние перед началом сезона публично озвучили недовольство тем, что не попали на этапы «Гран-при», уступив место Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Впоследствии благодаря травмам соперников они все-таки были заявлены на один из турниров. Партнерша рассказала «СЭ», что они пропускают турнир по причину проблем со здоровьем. В танцах в итоге не набралось максимальной квоты в 15 дуэтов.

Практически к минимуму свелось представительство регионов. Среди одиночников представлены только Москва и Санкт-Петербург. Регионы, которые имеют более одного представителя/пары на чемпионате, — Пермский край, Московская область, Самарская область, Свердловская область.

Если брать представительство школ, то оно распределилось следующим образом:

1-2. «Звездный лед», «Хрустальный» — по 8

3. ЦСКА — 6

4. Спортивный клуб Тамары Москвиной — 5

5-8. «Москвич», СШОР 2 Москвы, «Старт», СШОР Санкт-Петербурга — по 4.

9. «Ангелы Плющенко» — 3

В официальных списках сразу у нескольких человек ошибки в фамилиях (то ли мы все это время неправильно их писали): Ксения СиницИна, Софья МураФьева, Наталья ХабибуЛина. Бывает.

У женщин в чемпионате в итоге участвуют сразу четыре топ-юниорки, которые не имеют шансов отобраться на Олимпиаду, но способны бороться за высокие места, — это Аделия Петросян, Софья Муравьева, Софья Самоделкина и Анастасия Зинина.

Полные списки выглядят следующим образом. Жеребьевка чемпионата состоится 22 декабря, тогда же начнутся тренировки, соревнования стартуют 23-го.

Танцы на льду. Фото «СЭ»

Мужское одиночное катание. Фото «СЭ»

Парное катание. Фото «СЭ»

Женское одиночное катание. Фото «СЭ»

Расписание соревнований:

23 декабря

13.15 Мужчины. Короткая программа

16.05 Танцы на льду. Ритм-танец

19.05 Пары. Короткая программа

24 декабря

12.45 Танцы на льду. Произвольный танец

15.15 Мужчины. Произвольная программа

18.20 Женщины. Короткая программа

25 декабря

15.30 Пары. Произвольная программа

18.00 Женщины. Произвольная программа

26 декабря

14.00 Показательные выступления