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8 февраля, 17:41

Чернышова и Вильчик победили на чемпионате России среди юниоров в парном катании

Виктория Кравченко
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Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик заняли первое место в парном катании на чемпионате России среди юниоров. Турнир проходил в Саранске.

По сумме двух программ пара набрала 194,41 балла. Второе место заняли Влада Селиванова и Виктор Потапов (177,28). На третьей строчке — Алиса Блинникова и Алексей Карпов (175,46).

Ранее фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали победителями в танцах на льду на юниорском первенстве России.

Фигурное катание
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