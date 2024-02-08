Чернышова и Вильчик победили на чемпионате России среди юниоров в парном катании

Фигуристы Анастасия Чернышова и Владислав Вильчик заняли первое место в парном катании на чемпионате России среди юниоров. Турнир проходил в Саранске.

По сумме двух программ пара набрала 194,41 балла. Второе место заняли Влада Селиванова и Виктор Потапов (177,28). На третьей строчке — Алиса Блинникова и Алексей Карпов (175,46).

Ранее фигуристы Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов стали победителями в танцах на льду на юниорском первенстве России.