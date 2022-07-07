Джоковича обвинили в использовании «волшебного порошка». Скандал на Уимблдоне

Накануне полуфинала турнира «Большого шлема» в Лондоне болельщики обеспокоены тем, что Новак во время матчей не пьет, а что-то вдыхает из бутылочки.

Теннисные фанаты проявляют беспокойство в связи с необычным поведением сербской звезды Новака Джоковича во время Уимблдонского турнира. В ходе поединка 1/8 финала против Тима ван Рейтховена многие болельщики обратили внимание на то, что бывшая первая ракетка мира не пьет, а что-то вдыхает из своей бутылочки. После тщательного изучения видео болельщики пришли в соцсетях к выводу, что в бутылочке находится не жидкость, а некое порошкообразное вещество, а знаменитый теннисист использует бутылочку как ингалятор. Британское издание The Telegraph обратилось по этому поводу с запросом к организаторам Уимблдона, и те пояснили, что речь идет не о допинге и не о наркотиках, а об изотоническом порошке, который не входит в список запрещенных препаратов.

Он отвратителен на вкус

Изотоник — это очень распространенное в последнее время направление спортивного питания, которое в первую очередь призвано восполнять водно-минеральный баланс организма в период больших физических нагрузок. Еще один важный для профессионального спорта эффект — снижение вероятности судорог и спазмов мышц. Обычно изотоник — это напиток, а изотонические порошки — это полуфабрикат, который надо развести водой для получения нужного раствора. Однако в последнее время некоторые физиотерапевты назначают порошковые ингаляции изотоников. Якобы так полезные вещества лучше усваиваются и быстрее дают эффект. Очевидно, что Джокович — известный сторонник альтернативной медицины и нетривиального питания — не мог пройти мимо такой новинки.

В состав изотоников обычно входят витамины, соли, глюкоза, иногда — некоторые медицинские препараты (например, регидрон). Вариантов здесь море, производителей — тоже. Как правило, ничего из запрещенного списка ВАДА в таких напитках и порошках нет. Но, как это часто бывает со спортпитом и БАДами, от «незарегистрированных примесей» никто не застрахован. Кроме того, иногда изотоники оказываются несбалансированными или не подходят для конкретного спортсмена. И тогда последствия могут быть самыми печальными. Например, в свое время российский биатлонист Матвей Елисеев жаловался, что оказался надолго выбит из колеи такой неправильной добавкой к своему рациону питания. Однако Новак, судя по всему, «балуется» дыхательными изотониками давно, и они идут ему только на пользу.

На Открытом чемпионате Австралии в 2020 году Джоковича уже спрашивали, что за странное вещество содержится в его бутылке. В ответ Новак отшутился, заявив, что там находится «волшебное зелье», которое готовит его физиотерапевт. «Я уверен, что это изотоник, — приводит слова анонимного эксперта The Telegraph. — Другой вопрос, что употребляя его во время матча, вы не получите никакого эффекта. Это в основном предтренировочный материал, потому что он отвратителен на вкус. Многие игроки начали употреблять его в виде порошка, несмотря на крайне неприятные ощущения в горле. Не представляю, как подобную гадость можно вдыхать во время игры».

Думал, ч то мой корабль уплыл

Тем не менее Новак бодр, весел и, судя по всему, успешно сдает все допинг-тесты. Во всяком случае, до сих пор никаких претензий к нему по поводу запрещенки не предъявлялось. В отличие от еще одного полуфиналиста Уимблдона Рафаэля Надаля. Во время недавнего турнира «Большого шлема» в Париже испанский ветеран играл на уколах в связи с хронической травмой стопы, после чего подвергся серьезному хейту. Недоброжелатели уверяли, что обезболивающие по сути являются допингом, даже если на них получено терапевтическое исключение. Все эти обвинения Надаль перенес очень стойко, но жаловаться на свое здоровье не перестал.

После героической победы в четвертьфинале Уимблдона над Тэйлором Фритцем в матче, который длился почти четыре с половиной часа, Рафа признался, что доигрывал на морально-волевых из-за травмы мышц живота. «Не знаю, как мне удалось победить, — отметил Надаль. — Было нелегко играть, так что я просто рад, что прошел дальше. В целом я чувствую себя неплохо, но должен признаться, что у меня какая-то проблема с мышцами живота. Из-за этого пришлось немного поменять подачу. В матче было много моментов, когда я думал, что не смогу доиграть. Следующий поединок против Кирьоса станет настоящим испытанием, так что мне надо быть готовым на 100 процентов».

Для австралийца Ника Кирьоса — главного плохиша мирового тенниса — выход в полуфинал турнира «Большого шлема» — грандиозный успех. Однако аппетит приходит во время еды, особенно когда у соперника столько физических проблем, как сейчас у Надаля. «Никогда не думал, что попаду в полуфинал «мейджора», — признался Ник. — Я думал, что мой корабль уплыл. У меня нет тренера, я бы никогда не взвалил ни на кого такое бремя. Каждый в моей команде играет определенную роль, но никто не знает мою игру лучше меня». Что касается следующего соперника Джоковича, то в пятницу он сыграет за путевку в финал с местным героем Кэмероном Норри — британец никогда раньше не проходил на турнирах «Большого шлема» дальше третьего раунда.