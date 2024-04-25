В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА
Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, кто из игроков клуба не сможет принять участие в перенесенном матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.
Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.
«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — сказал Зеленов журналистам.
На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|15
|5
|5
|44-22
|50
|
2
|Краснодар
|25
|14
|7
|4
|41-25
|49
|
3
|Динамо
|25
|12
|8
|5
|42-33
|44
|
4
|Локомотив
|25
|10
|11
|4
|42-34
|41
|
5
|Спартак
|24
|11
|5
|8
|34-29
|38
|
6
|ЦСКА
|24
|9
|10
|5
|44-33
|37
|
7
|Ростов
|25
|10
|7
|8
|37-38
|37
|
8
|Кр. Советов
|24
|10
|6
|8
|42-35
|36
|
9
|Рубин
|25
|10
|6
|9
|23-30
|36
|
10
|Пари НН
|25
|8
|4
|13
|24-33
|28
|
11
|Факел
|24
|6
|8
|10
|19-27
|26
|
12
|Оренбург
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|
13
|Урал
|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
14
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
15
|Ахмат
|24
|6
|5
|13
|23-37
|23
|
16
|Сочи
|24
|4
|7
|13
|26-39
|19
|24.04
|16:00
|
Оренбург – Динамо
|1 : 2
|24.04
|18:15
|
Пари НН – Локомотив
|2 : 3
|24.04
|20:30
|
Зенит – Рубин
|0 : 2
|24.04
|20:30
|
Краснодар – Балтика
|3 : 2
|25.04
|16:00
|
Урал – Ростов
|0 : 1
|25.04
|18:15
|
Факел – Кр. Советов
|- : -
|25.04
|20:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|25.04
|20:30
|
Ахмат – Сочи
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3