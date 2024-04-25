В «Спартаке» сообщили, что Джикия и Мозес пропустят матч с ЦСКА

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, кто из игроков клуба не сможет принять участие в перенесенном матче 21-го тура РПЛ с ЦСКА.

Игра состоится 25 апреля в Москве на стадионе «ВЭБ-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Василий Казарцев.

«У Джикии микроповреждение. Мозес близок к возвращению, но пока его решили поберечь. Зорин приступил к динамической реабилитации после тяжелой травмы. Все остальные здоровы», — сказал Зеленов журналистам.

На данный момент «Спартак» занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА идет 6-м (37).

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби РПЛ.