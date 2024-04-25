Не пил целый год ради победы в плей-офф. Репортаж из чемпионской раздевалки «Магнитки»

Алексей Шевченко передает (полу)живые эмоции обладателей Кубка Гагарина.

Подвиг Зернова

Пишущую прессу пустили на лед, где радовались игроки «Металлурга», лишь в тот момент, когда всех звали на общий снимок с кубком. Но я так и не заметил, была ли сделана эта фотография. Хоккеисты магнитогорского клуба стояли у стекла напротив сектора болельщиков и по очереди поднимали трофей.

На льду уже были близкие игроков, началась обычная праздничная суета, которая начинается в такие моменты. Но что-то я не заметил того веселья, когда понимаешь: люди отдали себя полностью ради победы, не оставили сил. Да вряд ли такое бывает, когда счет в финале — 4-0.

Рассказывают, что уже после второго матча с «Локомотивом» ребята из «Металлурга» удивленно обсуждали моменты и приходили к выводу, что у соперника и нет каких-то явных козырей, с которыми невозможно справиться. Серьезный противник, но его вполне можно переигрывать.

Но про финальную серию на льду уже никто и не говорил.

— Вы такой спокойный, — удивлялся я, разговаривая с Денисом Зерновым. — Это из-за того, что кубок уже второй?

— Вероятно, — пожал плечами Денис. — Сейчас пытаюсь разобраться в своих ощущениях, запомнить все это. Я счастлив, но совершенно не так, как было в первый раз. Надо разораться в себе. Хотите прикол расскажу?

— Еще бы.

— Я весь год не употреблял никаких алкогольных напитков, — вдруг вывалил он. — Никогда не был их фанатом, но иногда мог позволить себе немного, чтобы сбить напряжение. А в этом году вообще ни грамма. Даже в самые трудные периоды, когда игра не шла.

— Кхм, — попытался я оценить этот поступок. Сам-то не пью и, видимо, потерял возможность оценить подвиг.

— И представляете, что сейчас со мной будет, когда в раздевалке начнут разливать шампанское? — закончил он.

И снова задумался, наверное, пытался запомнить последние моменты, когда он в нормальном состоянии.

Дмитрий Силантьев. Фото Александр Федоров, «СЭ»

Золушка российского хоккея

С Зерновым мы еще встретимся в раздевалке позже, он откроет страшную тайну, а я пошел искать Золушку российского хоккея — Дмитрия Силантьева. Напомню, что этот хоккеист был не нужен «Спартаку» после выпуска из МХЛ, провел год в «Рязани», откуда можно было не выбраться, а потом получил просмотровый двусторонний контракт с «Металлургом». И ближе к финальной сирене решающей серии стал одним из самых ценных игроков в составе.

Дмитрий тоже не производил впечатления, что совершил какой-то подвиг. Но по другой причине.

— Я до сих пор не могу поверить, что это все реальность, — признался нападающий. — Понимаю, что уже времени достаточно прошло, мы выиграли кубок, но осознать этого я не в силах.

— О чем говорит ваша история?

— Наверное, о том, что стоит верить в себя, в свои возможности — и у тебя будет шанс. Сейчас я благодарен не только тем, кто поверил в меня, но и тем, кто в меня не верил. Да, я стал не нужен «Спартаку», у меня не было предложений в КХЛ, но я старался, работал и добился успеха. Правда, какого именно, мне сказать тяжело. Видимо, все позже придет.

— Проблема и в том, что в следующем сезоне с вас уже будут спрашивать не как с хоккеиста ВХЛ.

— Я это знаю и готов к новым испытаниям.

Силантьев, кажется, даже ни разу не улыбнулся. Это состояние было у него и в раздевалке, примерно через пару часов. Кажется, понадобятся дни, чтобы он пришел в себя.

Никита Гребенкин. Фото ХК «Металлург»

Гребенкин уезжает в Америку

А вот Никита Гребенкин должен был открыть свою главную тайну. И он понимал, о чем я с ним собираюсь разговаривать.

— Я все решил по своему будущему, — честно начал он. — Но контракт с «Металлургом» у меня до 30 апреля, так что объявлю позже.

— Ладно вам! — я уже все понял. — Не думали изменить свое решение по отъезду в «Торонто» на фоне не слишком удачной серии с «Локомотивом».

— Так вы думаете, я играть мог? — удивился он. — Разве может быть такое: сегодня ты хорош на льду, а завтра еле ходишь?

— Нет?

— Да у меня травма. Причем очень неприятная. — Никита показал куда-то на ноги, а я позже узнал, что ему было трудно ходить. Но он все равно не уходил в лазарет. — Сейчас все подлечу и... Хотя решение скажу позже.

Я вздохнул. Какие уж тайны, во всем признался фактически.

— Вы можете сыграть за «Торонто» в серии с «Бостоном»?

— Наверное, только во втором раунде, если я приеду, то у меня активируется первый год контракта, — слишком быстро ответил он.

Все стало понятно.

— Но я еду туда не просто побыть в НХЛ, а реально бороться за место в составе.

Максима Карпова я уже поймал в раздевалке. Он особо не веселился, но выглядел радостным.

— Да-да, видел, что вы писали, будто спад у меня был из-за нового контракта, — добродушно напомнил он. — Но это просто так совпало. Думаете, я бы сейчас не подписал контракт?

— Не знаю.

— Но был сложный период, однако мы с Андреем Разиным нормально разговаривали, он объяснял, как я могу быть полезен. И мне кажется, что сделал все для победы. Причем я прекрасно понимал, почему тренер принимает те или иные жесткие решения по поводу меня. И он имел на это право. Я же разумный и все отлично понимал.

Раскрытая тайна

Шампанское быстро разлили, но все как-то в раздевалке держали себя в руках. Теперь было понятно, что Андрей Разин совершил чудо и за год сделал команду, рядом с которой комфортно находиться даже посторонним.

— Какие планы-то сейчас? — я снова встретил Дениса Зернова. — На море?

— На МРТ, — удивил он.

— В смысле?

— Помните тот момент, когда меня толкнул на борт Никита Черепанов во втором матче?

— Еще бы!

— Я тогда быстро встал, чтобы соперник ничего не заподозрил. Но в тот момент у меня снова вылетело то злополучное плечо.

— Которое вы травмировали в «Авангарде»?

— Да. Но в раздевалке плечо поставили на место, я вернулся на лед, но два матча на уколах играл.

— Диагноз есть?

— Нет. Я не шел на МРТ, чтобы не знать результатов и не расстраиваться. Так что пойду на него в четверг, а затем отправлюсь в Германию, где меня осмотрят врачи. Они и скажут, что дальше. Надеюсь, все обойдется.

Не такой и легкой получилась победа «Металлурга».