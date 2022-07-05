Матершинник и провокатор Кирьос — герой Уимблдона. В теннис пришла новая эпоха

Аристократизм и академичность окончательно уходят в прошлое.

Нынешний Уимблдон проходит без россиян, но посмотреть в нем есть на что. Во-первых, накануне WTA объявил о штрафе организаторам турнира за самовольное отстранение россиянок и белорусок — в общей сложности британцам придется заплатить миллион фунтов. А во-вторых, до четвертьфинала дошла-таки россиянка Елена Рыбакина. Уроженка Москвы, которая постоянно проживает в российской столице, перешла под казахстанский флаг четыре года назад. В борьбе за топ-4 она встретится с мощной австралийкой Айлой Томлянович.

Шоу делает 40-я ракетка мира

Но главной звездой Уимблдона в этом году однозначно является Ник Кирьос — бывший бойфренд Томлянович. Он и раньше считался главным плохишом мирового тенниса — разговаривал во время матчей, бросал стулья на корт, бухал. Но разница в том, что раньше Кирьос просто делал шоу, к середине турнира благополучно вылетал и мог баловаться коктейлями в отеле. Теперь он играет в 1/4 финала в статусе фаворита, пройдя Филипа Краиновича, Стефаноса Циципаса и Брэндона Накасиму.

Его поведение вызывает бурю комментариев от ветеранов и экспертов — кто-то приветствует новый подход к теннису и указывает на расширение аудитории, другие считают, что «любой цирк имеет пределы». Сам же герой парирует обвинения резонными словами: «Я знаю, насколько важен для тура».

Параллельно пути по турнирной сетке Кирьос увеличивал сумму штрафов, которую он должен был заплатить за различные выходки, и генерировал новые и новые скандалы. Уже в первом раунде против малоизвестного британца Пола Джабба он выложился на все пять сетов и в какой-то момент плюнул в фаната. Те якобы его оскорбляли с трибун и провоцировали (а Ник в этом хорошо разбирается), тот в ответ матерился и жаловался судье на расизм.

— Это происходит в спорте все чаще. Я же не захожу в магазин и не начинаю крушить кого-то за прилавком, когда он делает свою работу. Никогда не делал этого в своей жизни. Я просто думаю, что у зрителей не осталось никаких границ. Они могут просто сказать что-то и снять это на камеру, а потом над этим посмеяться, — сказал Кирьос и выложил за плевок 10 тысяч долларов, заедая ответ на пресс-конференции порцией суши.

Вывел из себя Циципаса

В третьем круге Кирьос схлестнулся с Циципасом и постоянно его провоцировал подачами с руки и разговорами. В какой-то момент грек не выдержал и залупил мячом по трибуне. Немного, правда, не попал, — но австралиец моментально уцепился за ситуацию и начал раскручивать перед судьей:

— Он выбил мяч на трибуны, ***. Ты тупой? Его снимать надо. Можно выбить мяч на трибуны, попасть в человека, и тебя не снимут? А что было с Новаком? — вспомнила дисквалификацию Джоковича на US Open-2020 40-я ракетка мира.

После матча Циципас призвал спортсменов собраться, чтобы «обсудить атмосферу и сделать ее более чистой», и рассказал о том, как Кирьос его «буллил» во время матча — кричал «хороший удар!» после ошибок и так далее. Хотя 4-й «сеяный» на этом турнире и сам хорош — регулярно попадался на подсказках тренера во время «туалетных» тайм-аутов, что запрещено правилами.

Провокатору грозит тюрьма

На 1/8 финала с Накасимой Кирьос вышел в красных кроссовках, чем демонстративно нарушил дресс-код Уимблдона — разрешено появляться на корте только в белом. А на пресс-конференцию австралиец надел красную кепку. Когда его об этом спросили, ответ получился максимально простым:

— Это потому что я делаю что хочу. Нет, я не выше правил. Просто мне нравится носить мои «джорданы».

Ну и как вишенка на торте — появилась новость о том, что 2 августа Кирьосу предстоит суд в связи с обвинениями бывшей девушки, модели Кьяры Пассари. Они были в отношениях до прошлого года, но, как и прошлые пассии теннисиста, Кьяра долго не удержалась. В октябре она выложила в соцсети переписку с Кирьосом и сопроводила комментариями о его изменах, унижениях и флирте с певицей Ритой Орой. Это произошло после перепалки возлюбленных, из-за которой руководству отеля пришлось расселить скандалистов по разным номерам.

Кириос обвиняется в нападении на свою бывшую девушку — как пишут австралийские СМИ, он якобы ее «схватил». Непонятно за что, но Нику грозит до двух лет лишения свободы. Так что вполне возможно, что скоро шоу закончится.