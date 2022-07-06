Рыбакина в полуфинале Уимблдона! Бывшая россиянка одержала волевую победу над Томлянович

Впереди у казахстанской теннисистки битва за финал с Симоной Халеп.

Уимблдон. Женщины. Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Айла Томлянович (Австралия) — 4:6, 6:2, 6:3

Представительница Казахстана Елена Рыбакина впервые в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема», где сыграет с чемпионкой Уимблдона-2019 Симоной Халеп. В четвертьфинале 23-летняя уроженка Москвы обыграла 44-ю ракетку мира Айлу Томлянович, впервые проиграв сет на Уимблдоне-2022. Халеп, в свою очередь, затратила чуть больше часа, чтобы справиться с американкой Амандой Анисимовой. В другом полуфинале встретятся Онс Жабер и Татьяна Мария.

Удачная сетка

Айла Томлянович. Фото Reuters

Рыбакина вдохновенно дошла до четвертьфинала британского «мейджора», выиграв все свои матчи в двух сетах. С одной стороны, Елене повезло с сеткой — она ни разу не встретилась с «сеяными» теннисистками. Хотя вряд ли чемпионку US Open-2019 Бьянку Андрееску и китаянку Чжэн Циньвэнь можно назвать проходными соперницами. В 1/4 финала ей досталась опытная Петра Мартич, с которой Елена помучилась в первом сете, но во втором вынесла хорватку за счет своей мощи. На Уимблдоне представительница Казахстана очень классно подает (сделала более десяти эйсов в трех матчах) и суперуверенно действует на задней линии.

«Я никогда ни с кем себя не сравниваю, — высказалась Рыбакина о своей мощи. — Просто знаю, что у меня есть такой дар. Я высокая и играю очень быстро. Это не требует усилий. Я не работаю над этим в спортзале. Это мое оружие, и я просто стараюсь по максимуму его использовать».

Томлянович стала самой рейтинговой соперницей Рыбакиной. В Лондоне австралийке пришлось одержать волевую победу над чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2021 Барборой Крейчковой, а также сломить отчаянное сопротивление Ализе Корне. Пришлось отыгрываться у опытной француженки после первого сета и прикладывать максимум усилий для того, чтобы перевернуть ход встречи.

«Матч был сумасшедший, — прокомментировала свою победу Томлянович. — Ализе с самого начала играла на высоком уровне. Второй розыгрыш матча был таким длинным, что я думала, что физически не потяну. Но я нашла способ. Отчасти это была лотерея. Корне борется до последнего, почти ничего не дарит. Поэтому в конце я немного не поверила, что все-таки прошла дальше».

Четыре года прогресса

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Но первый сет показал, что австралийка успела восстановить силы. В третьем гейме она заработала четыре брейк-пойнта и сумела сделать ранний брейк (2:1). Это был решающий момент в партии. После этого соперницы уверенно брали свои подачи. Рыбакина дважды сделала это под ноль, но зацепиться за чужую подачу у нее так и не получилось. Австралийка не позволила сопернице заработать ни одного брейк-пойнта.

Во второй партии уже Рыбакина повела с брейком в начале сета (2:0), но тут же позволила Томлянович отыграться (2:2). При этом чувствовалось, что Елена находит свою игру и может заметно прибавить. Айла же выигрывала в основном после невынужденных ошибок, также она перестала стабильно подавать первым мячом. В шестом гейме Рыбакина наказала ее за это (4:2) и довела партию до победы.

В решающем сете у Томлянович уже не было никаких шансов против такой мощи соперницы. Рыбакина практически всегда подавала первым мячом, делала красивые виннерсы и уверенно смотрелась на приеме. Спустя 20 минут после начала партии счет был 5:1 в пользу представительницы Казахстана. Затем она неожиданно отдала свою подачу, но второй брейк не упустила. Есть первый выход в полуфинал «Шлема»!

Отметим, что до 2018 года Рыбакина выступала за Россию. Но у нас ее посчитали неперспективной, не предоставив финансовой помощи. В Казахстане с этим проблем не было. Елене создали великолепные условия для тренировок, оплачивали все необходимые расходы. Уже спустя 1,5 года она совершила впечатляющий скачок: с конца второй сотни рейтинга WTA до 25 места.

Последние несколько лет Елена стабильно попадает в топ-30, в прошлом году дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос» (уступив Анастасии Павлюченковой), а в этом сезоне вполне может дебютировать в топ-10.

После победы в четвертьфинале Уимблдона Рыбакину попросили прокомментировать отсутствие теннисисток из России и Белоруссии: «Очень жаль, что тут нет других... Других подруг. Но все равно будут очень хорошие матчи. Надеюсь, в следующем году все будет иначе и мы сможем все вместе выступить. Хотя мы мало что можем изменить. Я надеюсь, что в следующем году все будет как раньше».