Джокович совершил камбэк, чтобы остаться на Уимблдоне

Серб был близок к провалу в Лондоне, но оформил путевку в полуфинал.

Уимблдон. Мужчины

Четвертьфинал

Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 10) — 5:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2

Матч Джоковича и Синнера был поставлен первым запуском на центральном корте. Разогреваться болельщикам было некогда — самый жаркий поединок дня начался уже днем. В прошлый раз серб и итальянец встречались в 2021 году в Монте-Карло — тогда Новак легко выиграл в двух сетах. Но с тех пор Янник прибавил, и его уже причисляют если не к следующему поколению (Next Gen), то к еще более молодому, но дерзкому.

В 1/8 итальянец выбил Карлоса Алькараса, который суперуверенно смотрелся на грунте, только на траве ему пока не повезло. И для этого Синнеру не понадобилось пяти сетов — всего четыре. Перед этим он еще прошел Стэна Вавринку, Джона Изнера и Микаэля Имера — все-таки неплохую компанию. Пожалуй, из всех оставшихся игроков Янник казался наиболее сильным, если не считать Рафаэля Надаля. Но до него Джоковичу еще нужно было дойти, а вот итальянец встретился уже в четвертьфинале.

Синнер наступает

Вместе с вылетом Алькараса Уимблдон недосчитался еще и Маттео Берреттини, соотечественника Синнера, который заболел коронавирусом прямо в Лондоне. А ведь в прошлом году теннисист играл в финале против того самого Джоковича и в этом году имел все шансы дойти до конца. Но и Янник, как оказалось, задал крутую нервотрепку Новаку.

После первых двух сетов казалось, что Джокович сейчас отправится домой, так и не выиграв ни одного «Шлема» в этом сезоне. Из Австралии его депортировали, на «Ролан Гаррос» Новак проиграл Надалю, в США может и не попасть по причине невакцинации. Остается Уимблдон, и то покалеченный — без россиян и без рейтинга, но с призовыми. Вот только первые две партии Джокович проиграл, и выход в полуфинал висел на призрачном волоске.

Серб здорово начал матч, взяв подачу под ноль, а потом сразу сделал брейк, имея по ходу гейма сразу три брейк-поинта. Янник видно нервничал, ошибался по длине и на подаче, а вот Джокович играл на опыте. Первый гейм Синнер взял только спустя четыре гейма после начала матча, а так проигрывал сразу 3:0. Сделать второй брейк серб могу при счете 4:1, там даже было ровно, но итальянец вовремя включился и эйсом закончил последний розыгрыш.

Потом Джоковича словно переклинило, и он сделал сразу две ошибки в гейме — в начале и конце. Видимо, поговорка про то, как что-то начнешь, так это и закончишь, верна. Потом у Новака дважды не прошел укороченный, и все, брейк отыгран. Дальше уже экс-первой ракетке мира пришлось обороняться на своей подаче. Множество ошибок и не позволило сербу взять первый сет, который был, по сути, у него в кармане — к концу у серба набралось даже больше невынужденным ошибок, чем у итальянца.

После этого у Джоковича игра словно развалилась — он выиграл всего два гейма у Синнера во втором сете, и этого, конечно, катастрофически мало. Подача совсем не шла, в затяжных розыгрышах сильнее смотрелся Янник, обострять тоже не получалось — получались срывы. При этом даже «челленджи» помогали итальянцу во второй партии — он взял один в концовке сета и оказался прав. Причем случилось это на очень важном розыгрыше — Джокович ответил на удар Синнера в сетку, но линейных арбитр в ту же секунду зафиксировал аут. Но систему не обманешь.

Победа на классе

Вот тут как раз и начали проскальзывать мысли, что великий серб в этом сезоне так может и не добраться даже до финала турнира Большого шлема. Возможно, та же идея посетила и Янника, потому что играть он начал хуже. Началось все с неубедительной подачи, которую ему судом удалось спасти. Потом он под ноль отдал свою следующую подачу, когда начал ошибаться буквально на всем. Это и было переломным моментом матча номер 2 — первый все-таки остался за Синнером, а вот второй уже за сербом. А Джокович всего лишь прибавил в точности и плотности ударов, включил наконец подачу, укороченные, на которых он ошибался до этого, тоже стали проходить. В общем, камбэк состоялся — просто так опытного Новака не обыграть.

Порыв Джоковича не удалось остановить и в четвертой партии — он сразу начал ее с брейка, причем ошибались в том гейме оба. Потом пошло, как по накатанной — и вот уже спустя несколько минут 4:0. И даже можно было почувствовать приближение «баранки», но ее все-таки не было — Янник включился в игру, только слишком поздно. При подаче на сет итальянец заставил серба понервничать.

Возможно, положение дел и удалось бы изменить, как это случилось в первом сете, но тут едва не произошел страшный случай, как с Александром Зверевым на «Ролан Гаррос». Синнер пытался достать сложный укороченный соперника, но не у него «поехала» нога, и он упал на корт, держась за ногу. К нему тут же подбежал и сам Джокович, но итальянец в конце концов встал и продолжил игру. На корт пришел и врач, но Янник от медицинской помощи отказался.

Сложно сказать, повлияло ли это на что-то, но подача все-таки осталась за Джоковичем, как и весь следующий сет. Уже в третьем гейме серб сделал очередной брейк, пока итальянец неудачно укоротил в сетку. Еще один брейк опять-таки случился в концовке партии, как это было в предыдущей — Синнер после косой подачи пошел к сетке и сорвал драйв-воллей в прыжке, не попав в корт на метр.

В концовке матча Джокович за три выигранных партии отдал Синнеру всего четыре очка на первой подаче, а в последней — ни одного. Так что можно сказать, что в финале серб вышел на свой запредельный уровень и на классе обыграл молодого Янника. Теперь в полуфинале его ждет либо бельгиец Давид Гоффен, либо Кэмерон Норри — в общем, не самые сильные соперники для серба.