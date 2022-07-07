Представительница Казахстана разгромила двукратную обладательницу «Шлемов» Симону Халеп.

Уимблдон. Женщины

Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 17) — Симона Халеп (Румыния, 16) — 6:3, 6:3

Онс Жабер (Тунис, 3) — Татьяна Мария (Германия) — 6:2, 3:6, 6:1

Финальная часть Уимблдона напоминает то, что происходило на «Ролан Гаррос», — только одна теннисистка из первой десятки пробилась в четверку сильнейших. Онс Жабер сейчас третья ракетка мира, а за выход в финал ей пришлось играть со 103-м номером рейтинга Татьяной Марией из Германии. Во втором полуфинале не обошлось без участия россиянки — правда, бывшей: Елена Рыбакина встречалась с экс-победительницей лондонского турнира Симоной Халеп.

Африканская мечта

Онс Жабер. Фото Reuters

То, что Мария добралась аж до полуфинала, сродни чуду — все-таки это теннисистка из второй сотни рейтинга WTA. После Уимблдона она, правда, там и останется — рейтинговых очков-то здесь не начисляют. Но зато призовые соберет неплохие. По пути к встрече с Жабер немка почти всегда играла матчи из трех сетов, обыграв, например, Елену Остапенко. Латвийка выиграла первый сет и вела во втором со счетом 3:0, но дала шанс менее титулованной сопернице отыграться, упустив два матчбола. После игры Остапенко была очень эмоциональной, сказав, что это она являлась фаворитом матча и должна была побеждать. Спойлер — так оно и было, но это не повод ошибаться: «Это был мой матч, я должна была побеждать. Ей просто повезло, что она смогла отыграться. Конечно, я расстроена. Одно дело, если бы я проиграла потрясающей теннисистке, которая провела отличный матч и меня победила. Но я проиграла сама. Я просто ошибалась. А она собирала мои ошибки — и так победила».

Онс Жабер же еще до старта Уимблдона считалась фаворитом турнира, даже несмотря на впечатляющую серию побед Иги Свентек. Но полячка уже не играет, а вот туниска ожидаемо вышла в финал, где может побороться за титул и стать первой теннисисткой из своей страны, кому покорится «Большой шлем». Жабер провела начальные четыре матча без потерь, обыгрывая соперниц со счетом 2:0 по сетам. Первую осечку Онс допустила в четвертьфинале, но все закончилось позитивно — Марии Бузковой из Чехии в следующих двух партиях туниска отдала всего два гейма.

Жабер и Мария провели на корте почти два часа — им пришлось сыграть три сета, хотя счет не был крупным ни в одном из них. Татьяна хоть и выиграла одну партию, но преимущество по большей части было за Онс: меньше двойных ошибок, больше эйсов, неплохой процент выигрыша первой и второй подач. По невынужденным ошибкам девушки были примерно равны, а в проценте попадания первой подачи и реализации брейк-пойнтов вела немка. Но этого не хватило — в финал вышла африканка.

Казахстанская сенсация

Во втором же полуфинале не было такой разницы в классе. Рыбакина и Халеп в рейтинге сейчас находятся рядом, так что и ожидать стоило равной игры. Елена до четвертьфинала дошла без потерь по сетам, дальше проиграла первый австралийке Айле Томлянович, но собралась. Халеп в свое прошлое пришествие на Уимблдон выиграла, но в 2021 году пропускала турнир. Соперницы у нее были даже посерьезнее — Аманда Анисимова из США и Паула Бадоса из Испании. Впрочем, обеих румынка обыграла в двух партиях.

Можно было ожидать и долгого трехсетовика, но все закончилось гораздо быстрее. Второй паре полуфиналисток потребовалось на полчаса меньше, чтобы определить победителя. Счет личных встреч до Уимблдона между Халеп и Рыбакиной был 2:1 в пользу румынки — единственный раз, когда выиграла Елена, был в Ухани. Тогда Симона снялась с матча.

Экс-россиянка мощно начала игру, оформив быстрый брейк, — здорово и остро атаковала, тем самым заставив Халеп ошибаться. Больше ничего и не потребовалось в этом сете — только хорошо подавать и не позволять румынке перехватить инициативу. Сет мог бы закончиться и раньше — Халеп всего пару очков выиграла на приеме у Рыбакиной, а вот в «своих» геймах пришлось постараться побольше, уходя с брейк-пойнтов.

Симона Халеп. Фото Reuters

Потом было два предполагаемых варианта развития событий: либо румынка, наконец, найдет свою игру и матч перетечет в третью партию, либо Рыбакина продолжит давить. Сначала все шло по сценарию первого сета — Лена заработала брейк сразу в стартовом гейме. Но при счете 2:0 что-то пошло не так — и вот уже казашка отдает свою подачу под ноль, занервничав и наошибавшись. Правда, преимущество в брейк удалось вернуть моментально — Халеп очень «вовремя» допустила двойную, а Рыбакина снова перехватила инициативу. Еще один брейк случился в самой концовке матча, когда Халеп уже словно сдалась, — в этом важнейшем гейме Симона снова допустила двойную, уже шестую в сете.

Рыбакина четыре года назад сменила российское гражданство на казахское, но за это время блеснула разве что в прошлом году на «Ролан Гаррос». В полуфинале турниров «Большого шлема» Елена играла вообще впервые — и сразу же пробилась в главный матч Уимблдона. Причем выиграла даже не за счет ошибок румынки — казахская теннисистка играла красиво и разнообразно, беря инициативу на себя и задав темп в матче. Теперь в финале Рыбакина встретиться с Жабер — удивительно, но обе теннисистки никогда не проходили дальше четвертьфиналов на «мейджорах», а теперь сыграют за титул. Игра должна получиться красивой — обе достойны победить, но и волнение будет присутствовать у каждой.