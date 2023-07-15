«Старайся больше». Медведев после лучшего Уимблдона в карьере

Россиянин остановился в полуфинале.

Даниил Медведев стал последним представителем России во взрослой сетке Уимблдона-2023. После прорыва наших игроков во вторую неделю 27-летний теннисист поднял планку своего лучшего результата на лондонском турнире «Большого шлема». До этого он не заходил на уимблдонских кортах дальше четвертого раунда. Теперь третья ракетка мира играл как минимум в четвертьфинале всех мейджоров и остановился в шаге от главного матча в Лондоне.

Полуфинал Медведева с лидером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом на Центральном корте закончился за 1 час и 50 минут — 3:6, 3:6, 3:6. 20-летний испанец обыграл Даниила во второй раз в этом году, в марте он не оставил ему шансов в решающем матче «мастерса» в Индиан-Уэллсе. Вместе с тем россиянин в эти две недели в Лондоне выглядел так же сильно, как в весенней части сезона между ранними вылетами на Australian Open и «Ролан Гаррос».

Даниил Медведев (справа) и Карлос Алькарас после матча. Фото Reuters

«Это мечта»

Чемпион US Open-2022 Алькарас впервые добрался до топ-4 Уимблдона и вышел в финал турнира «Большого шлема» во второй раз в карьере. В решающем матче его ждет легенда из Большой тройки, 23-кратный чемпион мейджоров Новак Джокович.

«Это мечта — сыграть финал Уимблдона. Собираюсь насладиться этим невероятным моментом, сейчас время мечтать. Было очень, очень сложно закончить этот матч. Даниил не хотел проигрывать, он невероятный боец. И в тяжелые моменты мне требовалось оставаться агрессивным, просто фокусироваться на себе, что я и сделал», — сказал Алькарас.

Карлос о финале с Джоковичем заметил: «Все знают, какая он легенда. Будет очень, очень сложно, но я буду бороться. Верю в себя, верю, что смогу обыграть его здесь. Он не проигрывал на этом корте с 2013 года, но я мечтал об этом моменте с тех пор, как был ребенком. Сейчас не время бояться, не время для усталости. Я собираюсь выйти за победой».

Алькарас также сказал: «Для Новака это будет еще один момент, а для меня — лучший момент в жизни. Сыграть в финале Уимблдона — то, о чем мечтал, еще лучше, что он будет против Новака. Предстоит очень эмоциональный день, но постараюсь сохранять спокойствие. Этот полуфинал был одной из лучших игр для меня на траве и, вероятно, просто одной из лучших в туре. Трава может стать моим любимым покрытием, мне всегда оно нравилось, но в этом году — еще больше».

Испанец резюмировал: «Это дополнительная мотивация — выиграть финал против Новака, легенды нашего спорта. Это будет потрясающим, нечто особенным. Если хочешь быть лучшим, должен побеждать лучших. Я рос, следя за ним. Восхищался им больше всего. Он обыграл всех крутых соперников. Как много раз говорил, у него нет слабостей — он по-настоящему совершенный игрок. Новак невероятный. Он ничего не делает неправильно на корте. Физически и ментально он просто зверь».

Карлос Алькарас после матча. Фото Reuters

«Этот матч не был ужасным»

Медведев впервые на этом Уимблдоне сыграл на главной арене турнира, на которую переместился с первого корта. Третья в карьере встреча Даниила с Алькарасом была совсем не похожа на первую — на Уимблдоне в 2021 году, когда Карлос делал первые шаги на травяных кортах и занимал 85-е место в рейтинге. Два года назад россиянин в статусе второй ракетки мира разобрался с испанцем во втором круге в трех сетах за полтора часа, теперь при всем старании и желании зацепиться за игру — уступил.

«Да, тяжело. Сложно что-то говорить, потому что он сыграл хорошо. Я чувствую, что не играл так уж плохо, но определенно мог лучше. Однако этот матч не был ужасным. Было очень тяжело, потому что Центральный корт отличается от первого. Я знал это, требовалось адаптироваться, это не в первый раз в моей карьере, когда нужно освоиться на другом корте. Было непросто, потому что до этого утра я не тренировался на Центральном корте, мне дали всего 30 минут. Трава была влажной, мяч скользил, а я много ошибался, потому что немного опаздывал к мячу. Всегда говорил, что самое важное на траве — ритм. И этого мне немного не хватало, особенно на приеме», — сказал Медведев на пресс-конференции после матча.

Даниил согласился с оценкой впечатляющей игры Алькараса в этом полуфинале: «Да, он очень сильный игрок. В целом, если сравнивать с большой тройкой — они невероятны, выиграли так много «Больших шлемов» и так много матчей. И он вроде как они. Ему всего 20, он уже взял один «Большой шлем», играет здорово, был №1 уже много недель. В то же время я смог за свою карьеру обыгрывать лучших в мире, включая некоторых из большой тройки. Никогда не побеждал Роджера, но мы и никогда не играли, когда я вошел в топ-10. Ты должен играть в лучший теннис, на абсолютно лучшем уровне. Как вы говорите и как сам сказал, я не играл плохо, но не сыграл на своем максимуме. А против кого-то вроде Карлоса, Новака, Рафы ты должен быть на своем лучшем уровне. Может, против других парней ты можешь играть неплохо, получишь свои шансы и зацепиться в матче. С Карлосом нужно быть на своем абсолютно лучшем уровне, только так можно выиграть. К сожалению, я не был».

Россиянин затруднился назвать способ побороть такое разочарование: «Знаете, как можно сказать, если бы кто-то до турнира спросил меня, буду ли я счастлив полуфиналу, я бы ответил и да, и нет. Определенно, если я в полуфинале, то хочу выиграть его. Хочу играть с Новаком в воскресенье. Хочу попробовать взять трофей. Но это мой лучший Уимблдон за все время. Обычно на траве я не чувствую себя потрясающе. Эти две недели ощущал себя великолепно. После поражений обычно стараюсь найти позитив. Я был в топ-4 турнира, вместе с невероятными игроками — Янником, Новаком и Карлосом. Здорово доказать, что я могу снова и снова далеко заходить на больших турнирах. Но я расстроен этим поражением. Единственное, что могу сказать себе: в следующий раз старайся лучше. Постарайся выиграть «шлем» в следующий раз. Постарайся обыграть Алькараса или кого угодно еще. И это единственный путь до тех пор, пока не закончишь карьеру».

Даниил Медведев. Фото Reuters

«Не собираюсь смотреть финал»

Медведев считает, что Алькарас имеет шанс обыграть Джоковича в финале Уимблдона. У Карлоса с Новаком пока 1-1 по личным встречам после двух матчей на грунте: победа в полуфинале «мастерса» в Мадриде-2022 и поражение на фоне проблем с ногами в полуфинале «Ролан Гаррос» в этом году. Серб предпринимает новую попытку взять сезонный «Большой шлем» после побед в Мельбурне и Париже, два года назад сделать это ему помешал Даниил на пути к первому титулу в Нью-Йорке.

«Думаю, да, у Карлоса есть все необходимое. Они никогда не играли на траве. Новак на этом покрытии, не буду сейчас считать, выиграл больше 30 матчей подряд на Уимблдоне. Так что будет тяжело просто потому, что предстоит сыграть с парнем, который здесь редко уступает. Думаю, будет интересный матч, интересный финал. №1 и №2 мира прямо сейчас. Даже несмотря на мой потрясающий сезон, думаю, они еще дальше в гонке по очкам, потому что на каждом сыгранном турнире заходят далеко. Считаю, мы не можем уверенно сказать, кто победит. Думаю, матч может получиться тяжелым».

Также Даниил после оценки восхитительных двух недель ответил на вопрос о продолжении сезона после такого тяжелого поражения: «Очень сложно ответить, потому что обычно говорю, что легко переношу такое. Но много раз у меня было, что после некоторых поражений проводил два или три турнира реально плохо, просто по кривой. Вероятно, это было следствием, поэтому мне нужно лучше переваривать, преодолевать такое. На самом деле порой мне удавалось сразу прибавлять после таких поражений и, скажем, выигрывать следующий турнир или что-то вроде того. И знаете, как говорил, я не могу изменить прошлое. Могу только постараться сыграть лучше в следующий раз. Если у меня будет еще один полуфинал Уимблдона, я должен постараться играть лучше, подавать лучше, меньше ошибаться. Это единственный способ идти вперед. На следующих турнирах я должен постараться все сделать лучше, выиграть их, сыграть в свой лучший теннис».

Россиянин о желании посмотреть финал Джоковича и Алькараса заметил: «Это выдающийся матч. Не буду врать, это прекрасный матч для просмотра, но не собираюсь смотреть его, потому что слишком расстроюсь из-за его пропуска. Я проиграл. Я не заслужил быть здесь в финале, потому что не выиграл сегодня. Но если посмотрю это по ТВ, возможно, еще хуже переварю поражение, потому что стану думать вроде как: о боже, этот форхенд, эта двойная ошибка, этот прием, обязан был сыграть лучше. Скажем, Новак выиграет, и тогда я должен был завершить все как Новак. Почему я это не сделал? Слишком много вопросов. Возможно, буду следить за ходом финала в онлайн. Планирую последить за счетом в лайв, но не собираюсь смотреть. Может, потом увижу хайлайты, что-то в новостях или нечто подобное».

Даниил Медведев после матча. Фото AFP

«Буду рад вернуться в Англию еще много раз»

Медведев — известный специалист по харду. Вместе с тем весной он выиграл первый в карьере титул на чуть менее нелюбимом грунте — на «мастерсе» в Риме, а теперь дошел до полуфинала Уимблдона. И выбор более удобного покрытия и значимого достижения для Даниила довольно сложен.

«Не знаю, не знаю. Тяжело сказать, потому что «мастерс» — большое дело. Мы знаем, что «Большой шлем» значительнее, здесь пятисетовые матчи. Думаю, это самое сложное в теннисе, да. Но «мастерс» — тоже серьезное достижение. Сказал бы, что они равны на данный момент. Так что давайте посмотрим, что будет в следующем году, посмотрим, смогу ли за свою карьеру добиться лучшего результата на «шлеме», чем здесь. На грунте в целом, за исключением «Ролан Гаррос», не смогу выступить лучше, потому что «мастерс» идет вторым после «Большого шлема». Давайте посмотрим, где смогу зайти дальше — на «Ролан Гаррос» или здесь», — сказал Медведев.

Даниил так описал впечатления от публики Лондона и двух неделях Уимблдона, на который вернулся после первого в карьере выхода в четвертый круг в 2021 году: «Восхитительно, восхитительно. Даже сегодня, как говорил эти две недели, зрители были за андердога. Я проигрывал, так что они поддерживали меня, причем поддерживали неистово. Чувствовал, что они хотят продолжения матча. Я на самом деле старался, очень старался. И было восхитительно вернуться на Уимблдон. Я надеюсь, что смогу возвращаться сюда еще много, много лет и постараться улучшить этот результат. Это мне удалось сделать в этом году. Постараюсь еще больше в следующие пару лет. Как сказал, все было совершенно восхитительно — не только во время матчей на корте. В общем, если кого-то встречал в городе, если кто-то видел меня на улице, в кафе или где-то еще, все было здорово, отличная атмосфера. Я очень благодарен. Буду рад вернуться в Англию еще много раз».

Также россиянин после ответа о нежелании смотреть финал затруднился спрогнозировать изменения в своей игре через четыре-пять лет: «Думаю, все зависит от того, что-то будет приносить результат. Если что-то повысит шанс на победу, постараюсь это использовать. И в то же время все зависит от моего тела. Не знаю, что будет через три-четыре года. Надеюсь, все будет здорово, я смогу бегать так же, как делаю это сейчас. Но в общем, вероятно, что мы видим по игрокам: чем старше ты, тем больше должен адаптироваться. И я буду подстраиваться, если нужно. Чувствую, что я еще хороший игрок, способен адаптироваться к различным ситуациям».

Медведев ответил на вопрос, видит ли он себя в теннисе в 37 лет, как Новак: «Думаю, это возможно, но определенно зависит от моего тела, от моей семьи. Если в один момент, представим, моя семья скажет, мой ребенок или жена: смотри, ты нужен нам, хотим больше видеть тебя дома, быть может, скажу, что стану играть только «Большой шлем». И если это не работает, ты падаешь в рейтинге и завершаешь карьеру. Это зависит от многих вещей. Ты можешь получить травму, вывалиться из топ-100 и не суметь вернуться. Но в общем скажу, что хотел бы так же. Я хотел бы в 37 лет играть в теннис на лучшем уровне из возможных. Но это зависит от многих, многих разных аспектов. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы быть способным на это».