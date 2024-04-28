Синнер рассказал, благодаря какому аспекту он сделал шаг вперед в своей карьере

Итальянец Янник Синнер рассказал, что силовые тренировки в спортзале помогли ему выйти на новый уровень в теннисе.

«Сейчас я больше занимаюсь в спортзале, чем на теннисном корте. Все мы разные. Я, например, должен быть сильным и стабильным. И я думаю, что это одна из причин, почему я сделал шаг вперед и выиграл турнир «Большого шлема». Дело в том, что я физически вырос. Когда мне было 20, мое тело не выглядело на этот возраст — и это надо принять», — заявил Синнер.

22-летний итальянец в этом году выиграл Открытый чемпионат Австралии и еще два турнира АТР. На данный момент он занимает второе место в мировом рейтинге.