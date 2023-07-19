Пивоварова: «Мирра Андреева — единственная россиянка, порадовавшая на Уимблдоне»

Российская теннисистка, экс-вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова оценила выступление 16-летней Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023.

«Мирра среди девушек стала единственной россиянкой, кто порадовал своими успехами. Она уверена в себе, ей без разницы, с кем играть. Она поймала кураж и идет к своей цели. Уже вошла в топ-70 рейтинга и стремительно набирает обороты. Считаю, что она способна побеждать на турнирах «Большого шлема» и может войти в десятку лучших теннисисток мира. Но как скоро это случится, не могу предсказать, не хочется загадывать», — приводит слова Пивоваровой «Газета.Ru».

На Уимблдоне-2023 Андреева дошла до четвертого круга, в котором в трех сетах проиграла американке Мэдисон Кис (6:3, 6:7 (4:7), 2:6). По итогам турнира россиянка поднялась на 36 позиций в мировом рейтинге и заняла 66-ю строчку.

13 июля Tennis World сообщал, что Андреева может стать гражданкой Франции. Агент девушки и ее мама опровергли эту информацию.