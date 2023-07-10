Мирра Андреева: биография российской теннисистки

История жизни юной и талантливой спортсменки.

Семья Мирры Андреевой

Мирра Александровна Андреева родилась 29 апреля 2007 года в Красноярске. Рост — 1,71 м. В теннис ее отдали родители в возрасте 6 лет — этот вид спорта очень нравится маме спортсменки. У нее есть старшая сестра Эрика, которая также является профессиональной теннисисткой.

Со временем Мирра начала делать успехи, но не забывала и об учебе. Родители, мама Раиса и папа Александр, перевели дочку на заочную форму обучения, чтобы она успевала и тренироваться, и учиться. Своими кумирами Андреева называет Роджера Федерера и Рафаэля Надаля.

«Я всегда восхищалась Федерером, он всегда был моим любимым игроком. Но после того, как Надаль выиграл «Ролан Гаррос» в 2022 году... Меня это очень впечатлило, потому что, вернувшись после травмы, он выиграл Australian Open и «Ролан Гаррос».

Могу сказать, что мысленно я стараюсь иногда подражать ему. В определенные моменты спрашиваю себя, как бы он поступил в такой ситуации, при таком счете. Да, можно сказать, что иногда я беру пример с него», — заявила Андреева на пресс-конференции Уимблдона-2023.

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Начало карьеры Мирры Андреевой

Первое время российская теннисистка работала под руководством Марины Павловой в красноярском клубе «Теннис Холл». Большую мотивацию Мирре давал пример старшей сестры Эрики, которая в 14 лет стала третьей ракеткой мира в своей возрастной категории.

Ради дальнейшего развития карьеры семья Андреевой перебралась в Сочи, а затем в Подмосковье. В настоящее время спортсменка вместе с сестрой тренируется во французской академии Elite Tennis в Каннах, где когда-то работал Даниил Медведев.

Мирра дебютировала в основной сетке соревнований WTA-тура на турнире WTA 250 в Тунисе в октябре 2022. За год юниорка сумела выиграть четыре турнира ITF — в Эль-Эспинаре, Мейтаре и два в Анталье.

В 2023 году россиянка победила на соревнованиях ITF в Кьяссо и Беллинцоне и сумела попасть в топ-200 WTA. Также успехи на турнирах ITF позволили теннисистке оказаться в основной сетке «тысячника» в Мадриде, где Андреева дошла до стадии 1/8 финала.

В мае 2023 года Мирра впервые попала в основную сетку турнира «Большого шлема» — на «Роллан Гаррос» спортсменка выступала до третьего круга, где уступила Кори Гауфф. В июне Андреева через квалификацию пробилась в основную сетку Уимблдона.

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Достижения Мирры Андреевой

В конце апреля 2023 года россиянка в Мадриде выиграла свой первый матч на турнире WTA в карьере и стала самой молодой участницей 1/8 финала соревнований категории WTA-1000. До этого Андреева стала единственным игроком в истории ITF, которому удалось выиграть несколько титулов уровня ITF W60 или выше до достижения 16 лет (у теннисистки три таких титула).

Мирра стала самой молодой теннисисткой с 1995 года из тех, кому удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции. Также российская теннисистка является второй спортсменкой в возрасте до 17 лет, достигшей стадии 1/8 финала в женском одиночном разряде на Уимблдоне в ХХI веке. Первой была Мария Шарапова — в 2003 году.

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Личная жизнь Мирры Андреевой

16-летняя спортсменка считает себя перфекционисткой на корте. При этом в жизни она себя ведет совершенно по-другому.

«На самом деле я немного странная перфекционистка. В комнате у меня полный бардак. Но когда мы играем в карты или я готовлю, все должно быть идеально. Это типа, я не знаю... Я не перфекционистка, но на корте веду себя так», — говорит о себе Андреева.

При этом Мирра очень общительна. Во время пресс-конференций спортсменка любит пошутить и ведет себя достаточно игриво в диалогах с журналистами.

«Я просто такая, какая есть. Я немного, конечно, волнуюсь каждый раз, когда мне говорят, что у меня будет пресс-конференция или какие-то интервью, но я просто стараюсь оставаться собой и пошутить всегда... Неплохо пошутить, потому что и тебя это расслабляет, и, в принципе, потом общаться легче с людьми. Поэтому я просто такая, какая есть — и вот», — сказала Андреева в интервью Софье Тартаковой для ютуб-канала «Больше».

Большую поддержку теннисистке оказывает ее мама. Когда у Мирры и ее старшей сестры пошли серьезные результаты, Раиса Андреева сосредоточилась на их карьерах и воспитании: ездила с ними по турнирам и следила за учебой.

Увлечения Мирры Андреевой

Но все же спортсменка считает себя достаточно скромной. Ей нравится гулять под дождем, читать книги и слушать музыку. Причем в ее плейлисте изобилие различных исполнителей.

«Могу начать с Майкла Джексона или Queen, а потом перейти на рэп или другие жанры. Все зависит от настроения. Перед матчами стараюсь слушать энергичную музыку, чтобы выходить на корт с правильным настроем», — говорит о своем вкусе Мирра.

Фото AFP

Где живет Мирра Андреева

В настоящее время российская теннисистка проживает в Каннах вместе со старшей сестрой Эрикой, которая поддерживает ее во всем.

«Я наблюдаю за тем, как она меняется и растет. Думаю, она так успешно выступает благодаря работе над психологией. Она начала мыслить как взрослый человек. Также она большой фанат тенниса, всю жизнь его смотрит. Если любить теннис так же сильно, как она, просто невозможно не достичь хороших результатов», — заявила Андреева о своей сестре Мирре пресс-службе WTA.

Соцсети Мирры Андреевой

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