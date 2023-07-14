«Все что нужно России — крутые и прикольные теннисисты». Англичане в ужасе от «пропаганды Москвы» на Уимблдоне

Зарубежные СМИ называют успехи наших теннисистов на турнире «Большого шлема» в Лондоне орудием «мягкой силы».

Руководство Уимблдонского турнира и ассоциации тенниса Великобритании вынуждено было пойти на уступки после жесткой позиции WTAи ATP об участии на турнире россиян. Поэтому, в отличие от ситуации прошлого года, когда представителей России и Белоруссии в Лондоне не было, в этот раз большинство лидеров пусть не без проблем, но до Туманного Альбиона добрались. Более того, до четвертьфинала в мужской сетке розыгрыша добрались сразу три россиянина. Полуфинал предстоит сыграть Даниилу Медведеву, и многие в Англии видят в этом риск — как реагировать на победу «нейтрального» атлета, при том, что все знают о его паспорте?

«Остаются орудием пропаганды»

Статья The Globe and Mail.

«Уимблдон предоставил России лучшую площадку для пропаганды». «Победа россиян на Уимблдоне станет «кошмаром для принцессы Уэльской». «Россияне обаяли публику Лондона своими победами»... Примерно так сейчас выглядят заголовки спортивных полос крупнейших британских СМИ. Теннис — редкий вид спорта, где с самого начала пошли на компромиссы и не стали полностью ограничивать возможность россиянам и белорусам выступать на международной арене. По сути, все ограничилось запретом на командные турниры и национальную атрибутику. Но для тенниса, где и так спортсменов воспринимают прежде всего как личность, а уже потом представителя той или иной страны, это не было большой проблемой. Единственным камнем преткновения стал Уимблдон. В 2022 году россиянам и белорусам отказали в участии несмотря на общую позицию WTA и ATP. Международные теннисные ассоциации в ответ лишили Уимблдон рейтинговых очков.

Жесткая позиция теннисных властей вынудила англичан пойти на уступки и пусть не без трудностей (главной из которых стал визовый вопрос), но допустить спортсменов из России и Белоруссии до соревнований. Однако в Британии рады этому решению и напоминают, что даже без национальной символики все понимают, откуда родом Даниил Медведев и остальные россияне. «Если меня поставят во главе российской пропаганды, то вот мой план. Я перестану пытаться запутать умы людей. Вместо этого — постараюсь согреть их сердца, — пишет журналист The Globe and Mail Кахал Келли. — Я найду какого-нибудь симпатичного и известного в мире россиянина, но такого, чтобы был не слишком русским. Здесь на ум сразу приходят две профессии: артисты и спортсмены. Затем позволю этому человеку делать пропаганду за вас — фактически безвозмездно. Ему не нужно будет размахивать флагом, не придется быть вовлеченным в это дело».

Мирра Андреева. Фото Reuters

Мирра влюбила в себя лондонскую публику и выиграла в медийном поле

Келли уверен, что спорт для России — одна из опций «мягкой силы» по изменению восприятия страны и воздействию на западную аудиторию. Свои взгляды он аргументирует тем, как публика полюбила новую российскую молодую звезду Мирру Андрееву. «Когда Андреева была в порядке в матче четвертого круга и быстро вышла вперед, трибуны пребывали в радостном настроении, — продолжает Келли. — Когда у нее начало все разваливаться в третьем сете, публика встретила это в печали и гробовой тишине. Когда она начинала вытирать слезы после очередного удара в молоко, можно было увидеть тысячи утешительных взглядов, направленных на нее. Горечь поражения только добавила эффекта. Публика оказалась на стороне россиянки, начав улюлюкать в адрес арбитра. Трагическое поражение в результате судейской несправедливости — сложно придумать сценарий лучше». Практической демонстрацией превосходства россиянки над соперницей из США Кахал видит интерес журналистов.

Несмотря на поражение, пообщаться с Миррой пришло в два раза больше людей, чем с американкой Мэдисон Киз. В этом колумнист находит большую проблему, когда сделавший сам себя человек выступает на мировой арене, заставляет говорить о себе мировые СМИ — это меняет общественные настроения. Так что получается, Уимблдон дает России площадку для рекламы самой себя. Рекламы, которую невозможно купить, но можно спокойно взять бесплатно. «России не нужны международные спикеры, — считает Келли. — У нее их и так полно — и все они ужасны. Что нужно России — так это классные, крутые и прикольные русские. Андреева — прикольная русская. А уже очень скоро она станет знаменитой русской». Кахал уверяет читателей, что несмотря на личную позицию спортсменов вокруг геополитической обстановки, они все равно остаются инструментом российской пропаганды.

Главный страх королевской семьи — победа Медведева

Статья The Guardian.

Солидарен с Келли и спортивный обозреватель The Guardian Пол Маккинез. «Успех россиян на корте был значительным, но только спортивными достижениями русский теннисисты не ограничились, — пишет он. — Посмотрите на очарование фанатов во время общения с ними болельщиков, пиетет журналистов на пресс-конференциях. Даже Даниил Медведев, у которого репутация буйного своенравного парня, смог стать приятным в общении, чтобы расположить к себе лондонскую публику».

Маккинез напоминает, что в прошлом году решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса решило забанить россиян и белорусов, чтобы Москва не получила какое-либо преимущество в информационной войне. И вот спустя год, хотя на внешнеполитической арене ничего глобально не изменилось, о прежних ограничениях забыли. Выводов автор публикации не делает, тем не менее дает понять читателю, что английский спорт потерял свою национальную позицию в угоду международному давлению.

Теперь и вовсе может возникнуть патовая ситуация — победа россиянина на Уимблдоне в разгар конфликта вокруг Украины. Медведев играет полуфинал с первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Шансы на успех примерно равные, но успех Даниила и выход в финал гарантированно приведет к встрече первой ракетки России с принцессой Уэльской Кэтрин. Чего в репутационных целях королевской семье очень бы хотелось избежать.

Статья The Telegraph.

«Пусть у Даниила Медведева и Андрея Рублева нет флагов рядом с их именами на электронном табло стадиона, так же как и букв RUS, но они лишь формально не представляют Россию», — напоминает Симон Бриггс из The Telegraph. Он вспомнил историю прошлого года, когда, несмотря на запрет россиян, до турнира добралась москвичка Елена Рыбакина. И пусть представляющей сейчас Казахстан, но принцессе пришлось пожимать руку уроженке России и вручать главный приз.