Тренер Алькараса: «В финале Уимблдона ему пришлось играть на том же уровне, что и в матче с Медведевым»

Тренер Карлоса Алькараса Хуан Карлос Ферреро ответил, за счет чего испанец быстро адаптировался к траве.

Алькарас выиграл на этом покрытии турнир в Queen's Club и Уимблдон.

«Сложно сказать. Думаю, он быстро схватывает какие-то вещи, и мы в целом видели много видео игроков, которые здесь быстро перемещались по корту. Так что на тренировках мы немного копировали Маррея, Роджера и Новака, и он понял, как это делать. В итоге было непросто, но у нас получилось», — приводит слова Ферреро Eurosport.

Также тренер рассказал, как проходила подготовка к финалу против Новака Джоковича (1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4).

«Перед финалом мы обсуждали, что ему придется играть плюс-минус на том же уровне, как и в матче против Медведева. Медведев всегда находится на задней линии, и Карлос любит использовать резаные, чтобы выманивать соперника к сетке. Это как раз то, что нам нужно было сделать в матче против Новака, это один из ключевых моментов, чтобы сбить его с ритма. Думаю, он показал невероятную смелость — особенно в том, как он завершил матч», — сказал Ферреро.

Алькарас стал первым за 20 лет чемпионом Уимблдона не из «Большой четверки». Также он самый молодой игрок в Открытой эре, который выиграл US Open и Уимблдон.