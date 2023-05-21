«Не думал, что на такое способен». Медведев покорил Рим и впервые стал чемпионом на грунте

Российский теннисист просто невероятен.

Глина и сердечко

Даниил Медведев выиграл «мастерс» в Риме. 27-летний россиянин завоевал 20-й титул в карьере, причем все — на разных турнирах, 5-й в этом сезоне и впервые победил на грунтовом покрытии.

У Медведева очень непростые отношения с грунтом, от долгой ненависти до теперь — признания в любви. Даниил нередко негативно высказывался об этом покрытии, а после чемпионства в Риме оставил на камере до своего автографа слово Clay (глина или грунт) и сердечко. Популярный мем «специалист по харду» теперь красиво трансформировался не только в шутку о «специалисте по грунту».

Медведев после Australian Open сильно провел первую часть сезона на харде — даже том, который называл более медленным в сравнении с грунтом. Даниил победил в Роттердаме, Дубае и Дохе, а затем на «мастерсе» в Майами, собрал серию из трех титулов и пяти финалов (с Индиан-Уэллсом). После этого он с накопленной уверенностью открыл грунтовый сезон: остался доволен своим выступлением на «мастерсах» в Монте-Карло и Мадриде, а теперь стал чемпионом в Риме.

Медведев провел прорывной турнир в дождливой на этой неделе столице Италии, в которой ранее не выиграл ни одного матча за три приезда. На пути к титулу россиянин в том числе прошел Александра Зверева (первая встреча после игры и перепалки в Монте-Карло) и Стефаноса Циципаса (очередная встреча с известным приятелем-хейтером в полуфинале затянулась из-за осадков и закончилась очень комичным танцем).

В финале Медведев сошелся с Хольгером Руне. 20-летний датчанин выбил Даниила в четвертьфинале Монте-Карло, а Андрей Рублев после победы над ним завоевал первый в карьере титул «мастерса». В Риме один из представителей сверхновой волны талантов прошел в том числе Новака Джоковича и Каспера Рууда. Медведев разобрался с Руне со счетом 7:5, 7:5 и упал на колени. Это получилось легендарно.

Даниил Медведев (справа) и Хольгер Руне после финала в Риме. Фото Reuters

«Определенно стал любить грунт намного больше»

Медведев на пути к чемпионству уступил только один сет. И сам этому приятно удивился.

«Нет, знаете, я всегда стараюсь верить в себя, всегда стремлюсь играть на максимуме и всегда хочу побеждать на самых больших турнирах, — сказал Даниил в интервью на корте. — Но в то же время я не слишком верил, что смогу выиграть «тысячник» на грунте в своей карьере. Я обычно ненавидел грунт, ненавидел играть на нем. Не чувствовал себя хорошо на нем, на нем ничего не работало. Могу продолжать перечислять вечность».

«Уже перед этим турниром, в Мадриде и Монте-Карло, я чувствовал себя не так уж и плохо. И подумал: окей, те парни, кто меня выбил, играли лучше, так что давайте продолжать, — добавил россиянин. — Приехал сюда, чувствовал себя на тренировках невероятно. Чувствовал себя очень хорошо, так что сказал своему тренеру: не знаю, что происходит, но я чувствую себя потрясающе, так что давайте посмотрим, как все пойдет. Вместе с тем требовалось играть с тяжелейшими соперниками в мире, чтобы постараться добиться этого. И очень рад, что смог сделать это, доказать себе и всем, что способен на такое».

«Это тяжелый матч, — сказал также новый чемпион Рима. — Я думаю, мы оба немного нервничали в начале игры, оба отошли от своих базовых вещей. Мы упустили несколько простых ударов, так что рад, что смог первым прибавить в конце первого сета. А затем с начала второго сета прибавил уже он, так что подумал что-то вроде: окей, теперь должен играть лучше и выйти на его уровень. И с этого момента уже был топ-матч. Думаю, в конце я играл потрясающе».

«Дружба, — улыбнулся экс-лидер рейтинга ATP на вопрос, не начинается ли у него прекрасная дружба с грунтом. — Не думаю, что полюблю его. Я люблю хард. Это моя единственная любовь. В теннисе. Но я определенно сейчас стал любить грунт намного больше».

Даниил Медведев после победы в Риме. Фото Reuters

«Давайте попробуем добиться еще большего»

Медведев в чемпионской речи на церемонии награждения по традиции начал с обращения к сопернику. Даниил поздравил Руне со вторым в сезоне финалом «мастерса» и не стал сомневаться в его способности собрать на них титулы по ходу блестящей карьеры. Россиянин сказал, что с удовольствием разделил эту игру с датчанином, а также передал в его ложу «спасибо» тренеру Патрику Муратоглу за работу в академии. И затем обратился к своей ложе с женой Дашей и тренером Жилем Сервара.

«Кто бы подумал, что я останусь до конца и буду стоять здесь, — улыбнулся Медведев. — Я, честно, нет. Не знаю точно насчет вас, ребята, но я честно так не думал. Но это случилось. И я очень счастлив. Спасибо, что помогаете мне добираться до вершин моей карьеры. Давайте попробуем добиться еще большего. И также спасибо всем, кто смотрит и кто помогает мне, моей семье, друзьям, команде. Вы особенные для меня. Наслаждаюсь каждым днем».

Медведев поблагодарил судью на вышке Карлоса Бернардеса за то, что увидел аут после удара Руне в чемпионском розыгрыше. Теннисист выразил респект организаторам турнира. В Италии произошло катастрофическое наводнение в Эмилии-Романье, крупном регионе на севере страны. В Риме на неделе постоянно шли дожди.

«Поздравляю с невероятным событием. Подозреваю, это были самые сложные пару недель в вашей жизни. Все эти дожди, задержки, постоянная уборка воды. Если бы не вы, не было бы «мастерса», который я выиграл, — сказал Даниил перед обращением к публике. — И спасибо вам, ребята, за то что приходили, поддерживали всю неделю. Знаете, порой я вас злю, порой вы злите меня, порой я делаю вас счастливыми, порой вы делаете счастливым меня. Я счастлив сегодня. Надеюсь, и вы, ребята».

Медведев снова на победной волне, не теряет драйва и юмора с самоиронией. Перед стартом «Ролан Гаррос» россиянин лидирует в чемпионской гонке-2023, поднимается на одну строчку в рейтинге ATP и с небольшим отставанием от Карлоса Алькараса будет второй ракеткой мира. С этим Даниил едет из Рима в Париж.