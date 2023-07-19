«Почему она должна извиняться?» Норвежскую теннисистку защитили от травли за игру с россиянкой

Ульрикке Эйкери попала в сложную ситуацию из-за выступления в паре с россиянкой Александрой Пановой.

В Норвегии продолжают политику нетерпимости ко всему российскому. На этот раз под раздачу попала теннисистка Ульрикке Эйкери. Она не высказывалась в пользу нашей страны, а просто сделала неправильный, как посчитали у нее на родине, выбор партнера в парном разряде на прошедшем Уимблдоне. Норвежке пришлось извиняться за матчи с россиянкой Александрой Пановой.

Критика

В Норвегии внимание к паре Эйкери — Панова пришло только во время Уимблдона, хотя до этого они провели вместе еще два травяных турнира. Не особо удачно. В Бирмингеме выиграли один матч, в Бод-Хомбурге — вылетели после первой встречи.

На лондонском «мейджоре» им все уже удалось пройти стартовый круг. Норвежско-российский дуэт был сильнее Юлии Путинцевой и Линды Фрухвиртовой. Однако во втором круге им не удалось справиться с Оксаной Калашниковой и Ириной Шиманович. Можно было поблагодарить друг друга за эти три недели на травяных кортах и мирно разойтись, но в Норвегии решили, что необходимо призвать Эйкери к ответу.

Журналист NRK Ян Петтер Салтведт в своей колонке, посвященной итогам Уимблдона, назвал выбор Ульрикке невежественным. Он также обвинил Норвежскую теннисную ассоциацию в том, что они не стали критиковать спортсменку. В конце статьи Салтведт решил пошутить, но лишь показал свои недостаточные знания в теннисе: «Эйкери и ее русская подруга выиграли один матч в парном турнире, что достаточно символично против чешской пары, в которую входила спортсменка по фамилии Путинцева». Если бы журналист NRK лучше изучил вопрос, то узнал бы, что пара не чисто чешская, а такая же интернациональная. Юлия Путинцева представляет Казахстан, который не указан в статье, а раньше выступала за Россию. Этот факт Ян Петтер явно не знал, иначе бы не только посмеялся над фамилией.

Александра Панова. Фото Global Look Press

Тем не менее Салтведт — заметный журналист, работающий в крупнейшем издании своей страны. Он не раз высказывался против России. Его даже можно назвать главным хейтером Александра Большунова в норвежских СМИ. Еще во время Игр в Пекине после победы в скиатлоне Ян Петтер написал, что Большунов мог подождать золота до 2026 года, потому что его не должно было быть на Олимпиаде. А подводя итог лыжному сезону-2022/2023, заявил, что по таким лыжникам, как Александр, никто не скучает.

В случае с Эйкери статья Салтведта подняла волну критики, и теннисистке пришлось оправдываться.

Извинения

Оправдания из Ульрикке выбили журналисты все того же издания NRK. «Когда дело дошло до выбора партнера в парном разряде на Уимблдонском турнире, я думала только о спортивном аспекте, а не о национальности. Мне нужно было подумать об этом заранее, но, к сожалению, я не подумала. Я очень сожалею о своем выборе, учитывая ситуацию в мире, и полностью поддерживаю Украину», — заявила Эйкери.

Ульрикке Эйкери. Фото Global Look Press

Встать в пару с российскими и белорусскими игроками ни для кого до этого момента не было проблемы. На том же Уимблдоне-2023 в одной команде с нашими теннисистами играли представители Германии, Франции, Бельгии, Италии.

У Эйкери явно не было огромного выбора, с кем выступать на Уимблдоне. Сама она занимает 55-е место в парном рейтинге, Александра Панова — 78-ю позицию. В целом по уровню они друг другу подходят. Другой выбор мог пойти норвежке во вред. В данном же случае они все-таки преодолели первый круг, и каждая заработала почти 14 тысяч долларов. Готов ли журналист NRK заплатить теннисистке эту сумму, лишь бы она не играла с русскими?

За Ульрикке неожиданно заступился главный теннисист Норвегии Каспер Рууд. Он считает, что спортсменке абсолютно не за что извиняться: «Я не вижу, что она поддерживает Россию, поэтому не понимаю, почему она должна извиняться. Уимблдон допустил россиян на турнир, WTA и ATP тоже. Мы следуем их правилам, потому что выступаем в этих организациях. Поэтому не думаю, что должна быть проблема, что она выбрала в партнеры русскую».

При этом Рууд обвинил журналистов за их работу: «Я думаю, что, скорее всего, она извинилась, потому вы в СМИ оказываете на нее давление». NRK сообщает, что пытался связаться с Ульрикке, но им ответили, что никаких дополнений к озвученному не будет.

Рууду же нужно быть осторожнее со своими высказываниями. В Норвегии не сильно любят даже нейтральные слова в отношении России. Так, например, за мнение, что спортсменов не должны отстранять на основании паспорта, затравили олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Астрид Якобсен. В результате ей пришлось покинуть пост главы комиссии спортсменов Олимпийского комитета Норвегии. Хотя сама Астрид отрицает политическое давление, утверждая, что это был ее добровольный выбор.