Медведева не спасло даже пижонство Алькараса. Россиянин обидно проиграл в полуфинале Уимблдона

Но Даниил все равно может гордиться тем, как провел этот турнир.

Уимблдон-2023. Полуфиналы. Мужчины

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Даниил Медведев (Россия, 3) — 6:3, 6:3, 6:3

Новак Джокович (Сербия, 2) — Янник Синнер (Италия, 8) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:4)

Даниил Медведев проиграл в полуфинале Уимблдона Карлосу Алькарасу.

Россиянин не справился с мощью испанца в обмене ударами на задней линии, редко успевал к фирменным укороченным от первой ракетки мира и к тому же недостаточно хорошо для столь важного матча подавал. Не спасло Медведева от поражения даже некоторое пижонство молодого оппонента в концовке третьей партии.

Тем не менее, Даниил провел лучший Уимблдон в карьере, упрочив свои позиции в топ-3 как рейтинга ATP, так и в чемпионской гонке.

Неудачи на подаче

Надо признать, накануне матча шансы Алькараса расценивались несколько выше. Карлос более уверенно выглядел на нынешнем Уимблдоне, пусть и не всегда действовал безупречно. Однако против ровесника из Дании Хольгера Руне в четвертьфинале сыграл великолепно, в то время как Медведев с огромным трудом, в пяти сетах, преодолел на этой стадии сопротивление американца Кристофера Юбэнкса. Тогда в сложнейший момент в четвертой партии Медведева выручила подача, но против Алькараса она, увы, не работала — только пять эйсов против 28 в игре с Юбэнксом, да еще и 14 заработанных Карлосом брейк-пойнтов и сразу шесть брейков. При том, что всего на своей подаче Даниил провел 13 геймов. Получается, он проиграл почти каждую вторую свою подачу, что для такого мастера в этом компоненте игры — нонсенс.

Между тем, первые геймы стартового сета сложились для Даниила отнюдь не безнадежно. При 1:1 и 40:30 на подаче соперника он выиграл мяч шикарнейшим косым ударом справа, затем отыграл еще один геймбол. В общем, был близок к брейк-пойнтам, а до счета 3:3 даже легче выигрывал геймы на своей подаче. Вот только при 3:4 и 30:15 россиянин вдруг допустил сбой, а испанец прибавил в плотности, мощи и точности. Как следствие, Медведев проиграл три розыгрыша подряд и позволил сопернику сделать решающий гейм в сете.

Карлос Алькарас радуется победе над Даниилом Медведевым. Фото Reuters

Подарки от Карлоса не помогли

В дебюте второй партии Даниил попытался переломить ход ускользающей из его рук игры. Он поддавил Алькараса на приеме, и тот при 0:1, 30:30 совершил двойную ошибку. Появился шанс повести в счете с брейком, но тут Карлос сделал эйс. Затем спас гейм и сразу же взял подачу россиянина. Мало того, при 5:3 в свою пользу сделал еще один брейк, когда Медведев подавал, чтобы остаться в сете.

Не сказать, что Даниил в целом играл очень плохо, но не покидало ощущение — испанец действует мощнее, резче, выносливее. Плести фирменные комбинации у россиянина не получалось, он часто не справлялся с резкими ответными ударами под заднюю линию, либо ошибаясь, либо позволяя сопернику беспрепятственно выходить к сетке и комфортно класть мячи по месту.

В третьем сете Алькарас быстро повел 3:0 с брейком. После чего, кажется, немного потерял концентрацию. Позволил завладеть инициативой на своей подаче, да еще и завершил тот гейм двойной. Вот только Медведев ответил очередные подарком, отдав свою подачу еще раз. Что ж, судьба на пару с Карлосом предоставила ему еще один шанс на спасение — при 4:2 и 15:0 в свою пользу испанец по-пижонски попытался исполнить укороченный твинером у сетки, проиграл розыгрыш, а затем после нескольких удачных действий россиянина еще и гейм.

Увы, при 30:15 в следующем гейме Даниил совершил двойную, затем допустил срыв, а на брейк-пойнте уже испанец все сделал как надо, роскошно приняв. И это было очень обидно. К тому же в третий раз подряд Алькарас свою подачу не отдал (хотя было 30:30), уверенно выйдя в свой первый в карьере уимблдонский финал, где встретится с семикратным чемпионом турнира Новаком Джоковичем. Серб столь же легко разобрался с итальянцем Янником Синнером. Очевидно, воскресный финал должен получиться более напряженным, чем полуфинальные матчи. На кону помимо титула стоит и звание первой ракетки мира.

Новак Джокович. Фото Reuters

Медведев в случае победы на Уимблдоне мог вплотную приблизиться к Алькарасу и Джоковичу в рейтинге, а так будет от них заметно отставать. Впрочем, шанс побороться за лидерство по итогам года у него еще есть — для этого необходимо классно провести в конце лета — начале осени «мастерсы» в Америке и Открытый чемпионат США.

Пока же Даниил может отдохнуть после самого успешного для себя Уимблдона. Прежде, напомним, его лучшим результатом был выход в четвертый круг в 2021-м. Так что россиянин доказал всем и самому себе, что способен далеко проходить на травяном «Большом шлеме», но дабы сражаться на равных с Алькарасом и Джоковичем в их лучшей форме на этом покрытии Медведеву необходимо прибавить еще.