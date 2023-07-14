Русские на Уимблдоне — без финалов и скандалов. И чего вы боялись, британцы?

Британия выдыхает — принцессе Уэльской не придется жать руку Даниилу Медведеву.

Сразу оговоримся, что финалы с участием россиян на Уимблдоне все же еще могут пройти — в юношеском разряде. Первый номер посева Алина Корнеева и Ярослав Демин (пятый) свои полуфиналы не смогли провести в пятницу из-за дождя. Но если брать взрослые турниры, то обилие россиян и россиянок на стадии четвертого круга и четвертьфиналов ожидаемо не перевело количество в качество. Дольше всех продержался Даниил Медведев, который в полуфинале не смог ничего противопоставить взрывному и мощному Карлосу Алькарасу — 3:6, 3:6, 3:6.

Помимо того, что в финале нас ждет битва поколений Джокович — Алькарас, это означает еще и то, что британской принцессе Кэтрин, она же Кейт Миддлтон, не придется приветствовать российских игроков, как это было в прошлом году с победительницей Еленой Рыбакиной, выступавшей под флагом Казахстана.

Зачем были санкции?

Более того, остается неотвеченным вопрос, зачем было британцам городить огород в прошлом году и устраивать препоны с визами и меняющимся по ходу дела декларациями в этом. Ни одного скандала с участием россиян и белорусов на Уимблдоне не произошло. Единственный мини-скандал спровоцировала сама британская публика, освистав на выходе с корта Викторию Азаренко после матча с Элиной Свитолиной. Никакого нарушения целостности соревнований, угрозы безопасности.

В случае с другими видами спорта это подтверждает и Международный олимпийский комитет, который на своем сайте рассказал, что допуск россиян к соревнованиям не вызвал проблем:

— МОК обнадежен действиями многих международных федераций, которые организовывали международные спортивные мероприятия и даже чемпионаты мира, успешно применяя наши рекомендации. На европейском уровне в июне в Болгарии состоялся личный чемпионат Европы по фехтованию. Международная федерация фехтования перенесла этот чемпионат из Польши в Болгарию, поскольку польское правительство вмешалось в автономию спорта, отказавшись выдавать визы отдельным нейтральным спортсменам с российскими или белорусскими паспортами. Эта необходимая смена организатора для защиты автономии спорта доказала свой успех. Вопреки тому, что предсказывали скептики, ни одно из этих соревнований (Имеются в виду чемпионаты мира по тхэквондо, дзюдо, турниры по фехтованию и киберспорту) не закончилось хаосом, — говорилось в заявлении.

Правда, почему-то это не мешает большинству федераций игнорировать рекомендации МОК. Одновременно с тем, что готовые выступать в нейтральном статусе россияне максимально осторожны и корректны.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Влияние России сломлено?

Правда, причина по которой Уимблдон в прошлом году не допустил Медведева, Рублева, Касаткину, Соболенко и других, звучала откровеннее: «неприемлемо позволить российскому режиму получить какие-либо выгоды от участия российских или белорусских спортсменов в чемпионате». И еще «мы хотим сыграть свою роль в широких усилиях правительства, индустрии и спортивных и творческих учреждений по сдерживанию глобального влияния России самыми эффективными средствами из возможных». Это цитата с официального сайта турнира.

Не совсем ясно, чем отличаются возможности России влиять на мир через российских и белорусских (!) теннисистов в 2022 и 2023 годах — но даже в британских СМИ признали, что успехи Мирры Андреевой и других наших восходящих и уже взошедших звезд способствуют распространению мягкой силы.

Как бы то ни было, оказалось, что Медведев, Рублев, Сафиуллин после 24 февраля 2022 года не стали агрессивнее или хамоватее, они такие же люди, как Алькарас или Джокович, которые просто хотят играть в теннис и не собираются делать корт политической площадкой. Получилось наоборот — теннис превратили в политику сами британцы.

Но их подписывать декларации и каяться никто не обяжет.