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Сегодня, 18:17

Алькарас победил Шевченко и вышел в третий круг «мастерса» в Мадриде

Руслан Минаев
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Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Испанец Карлос Алькарас победил представляющего Казахстан Александра Шевченко во втором круге турнира серии ATP 1000 в Мадриде — 6:2, 6:1.

Матч длился 1 час 10 минут. Алькарас за игру реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Шевченко реализовал 2 из 3 брейк-пойнтов.

В третьем круге Алькарас сыграет с бразильцем Тьяго Сейбот Уайлдом.

Поляк Хуберт Хуркач победил британца Джека Дрейпера — 6:1, 7:5. В третьем круге его соперником станет Даниэль Альтмайер (Германия).

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Александр Шевченко (Казахстан) — 6:2, 6:1

Хуберт Хуркач (Польша, 8) — Джек Дрейпер (Великобритания) — 6:1, 7:5

Александр Шевченко
Карлос Алькарас
Хуберт Хуркач
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