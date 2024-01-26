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Медведев — Зверев: началась прямая трансляция матча Australian Open

Медведев сыграет со Зверевым в полуфинале Australian Open 26 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

В Мельбурне начался матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии между третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым и 6-м номером мирового рейтинга Александром Зверевым.

На сайте «СЭ» идет текстовая онлайн-трансляция матча Медведев — Зверев.

Медведев ведет против Зверева по личным матчам — 11-7. В предыдущий раз теннисисты встречались 15 ноября 2023 года на Итоговом турнире ATP, тогда россиянин обыграл немца в двух сетах — 7:6 (9:7), 6:4.

Победитель пары Медведев — Зверев сыграет в финале турнира с представителем Италии Янником Синнером, который в полуфинале обыграл чемпиона Открытого чемпионата Австралии Новака Джоковича — 6:1, 6:2, 6:7 (6:8), 6:3.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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