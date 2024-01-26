Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:07

Синнер: «Конечно, буду смотреть матч Медведева со Зверевым. Я большой фанат тенниса»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Янник Синнер.
Фото Reuters

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что думает о предстоящем полуфинале Australian Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Ранее Синнер обыграл Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира.

«Конечно, буду смотреть матч Медведева со Зверевым. Я большой фанат тенниса, мне полезно посмотреть этот матч. Сейчас я уже чуть более расслаблен. Медведев со Зверевым — невероятные игроки. Они уже столько раз встречались. Будет интересно. Саша вернулся на 100 процентов, великолепно играет, как и Даниил», — сказал Синнер после матча.

Финал Australian Open состоится 28 января.

Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
Читайте также
Кто и как управляет «Спартаком»
Нападающий «Твенте» Угальде может перейти в «Спартак»
Выживший при крушении Falcon 10 врач заявил, что Евсюкова была обнаружена мертвой
Американский политолог объяснил, почему украинские военные сбили Ил-76
В Ростове-на-Дону арестовали двух агентов ВСУ
США отказали дипломатам РФ в участии в заседании Международного совета по зерну
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Синнер — самый молодой финалист Australian Open с 2008 года
Арина Соболенко — Чжэн Циньвэнь: время начала финала Australian Open 2024
Синнер: «Когда мне было 16-17, у меня была возможность потренироваться с Джоковичем. Тогда начался процесс обучения у лучших в мире»
Синнер — о победе над Джоковичем: «Это был очень сложный матч. Я старался давить»
Медведев против Зверева, Синнер выбил Джоковича: топ-матчи в полуфинале Australian Open. Онлайн-трансляция
«Наполи» поздравил Синнера с победой над Джоковичем в полуфинале Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Синнер — самый молодой финалист Australian Open с 2008 года

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости