Синнер: «Конечно, буду смотреть матч Медведева со Зверевым. Я большой фанат тенниса»

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что думает о предстоящем полуфинале Australian Open, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и немец Александр Зверев.

Ранее Синнер обыграл Новака Джоковича и стал первым финалистом турнира.

«Конечно, буду смотреть матч Медведева со Зверевым. Я большой фанат тенниса, мне полезно посмотреть этот матч. Сейчас я уже чуть более расслаблен. Медведев со Зверевым — невероятные игроки. Они уже столько раз встречались. Будет интересно. Саша вернулся на 100 процентов, великолепно играет, как и Даниил», — сказал Синнер после матча.

Финал Australian Open состоится 28 января.