Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 26 января: матчи Медведева и Джоковича

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 26 января.

26 января в Мельбурне пройдут полуфинальные матчи мужской сетки Australian Open.

Россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а первая ракетка мира серб Новак Джокович — с итальянцем Янником Синнером.

Начало игрового дня — в 6.30 (мск).

26 января, пятница

Australian Open-2024

1/2 финала

Мужчины

6.30. Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4)

11.30. Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 6)

* Время начала матчей предварительное

Расписание и все результаты Australian Open-2024