Australian Open — расписание и результаты 1/2 финала 26 января: матчи Медведева и Джоковича
Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 26 января.
26 января в Мельбурне пройдут полуфинальные матчи мужской сетки Australian Open.
Россиянин Даниил Медведев встретится с немцем Александром Зверевым, а первая ракетка мира серб Новак Джокович — с итальянцем Янником Синнером.
Начало игрового дня — в 6.30 (мск).
26 января, пятница
Australian Open-2024
1/2 финала
Мужчины
6.30. Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4)
11.30. Даниил Медведев (Россия, 3) — Александр Зверев (Германия, 6)
* Время начала матчей предварительное
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