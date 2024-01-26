Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии против немца Александра Зверева в пятницу, 26 января. Матч пройдет вторым запуском, начало —не ранее 11.30 по московскому времени.

Следить за игрой 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила. Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4).

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости