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Сегодня, 09:30

Медведев — Зверев: смотреть трансляцию матча Australian Open

Матч 1/2 финала Australian Open Медведев — Зверев начнется в 11:30 26 января
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Первая ракетка России Даниил Медведев сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии против немца Александра Зверева в пятницу, 26 января. Матч пройдет вторым запуском, начало —не ранее 11.30 по московскому времени.

Следить за игрой 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии можно с помощью текстовой онлайн-трансляции на сайте «СЭ».

В России не будет официальной трансляции первого в сезоне турнира «Большого шлема». В прямом эфире следить за матчами можно на официальном сайте соревнований (трансляция на английском языке) и на телеканале EurosportPlayer по платной подписке. Также бесплатно игры будут доступны в тематических пабликах в социальной сети «ВКонтакте» (легально на территории РФ турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Победитель матча Медведев — Зверев сыграет в финале Australian Open с триумфатором пары Новак Джокович (Сербия, 1) — Янник Синнер (Италия, 4). Счет в личных встречах 11-7 в пользу Даниила.

Основную информацию о первом в сезоне турнире «Большого шлема» читайте в нашем материале.

Открытый чемпионат Австралии 2024: сетка турнира, результаты и новости

Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Даниил Медведев
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