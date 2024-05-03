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Шарапова: «У Онс Жабер хорошие шансы выиграть турнир «Большого шлема» в этом году»

Руслан Минаев
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Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова считает, что туниска Онс Жабер сможет стать победительницей турнира «Большого шлема».

«Мне кажется, у нее очень хорошие шансы. Не потому, что она была близка к цели раньше, а она этого заслуживает. Наблюдая за ее историей по ТВ, вижу, как она хочет стать мамой и она готова к этой главе своей жизни. Поэтому надеюсь, что она сможет достичь всего в ближайшее время», — цитирует Шарапову пресс-служба WTA.

29-летняя Жабер трижды становилась финалисткой турниров «Большого шлема». Дважды туниска проиграла в финале Уимблдона и один раз — в финале US Open.

Теннис
Мария Шарапова
Онс Жабер
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